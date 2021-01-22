В Москве 22 января стартует новый цикл вебинаров для учителей физкультуры

Влада Некрасова

В Москве 22 января стартует новый цикл вебинаров для учителей физкультуры, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Вебинары Клуба учителей физической культуры проводит Московский центр «Патриот.Спорт». Занятие в рамках цикла «Помощь учителям в организации занятий по физической культуре» пройдет в этом году в первый раз.

«На еженедельных вебинарах учителя получают рекомендации по реализации общегородских проектов, применению современных педагогических методик и развитию школьных спортивных клубов. Вместе мы стараемся сделать так, чтобы уроки физкультуры и тренировки были интересными и безопасными. В ближайшее время в рамках вебинаров пройдут совместные трансляции с федерациями регби, спортивной аэробики и фитнес-аэробики города Москвы», – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Цикл вебинаров «Помощь учителям в организации занятий по физической культуре» стартовал 21 августа 2020 года. Дистанционные встречи направлены на внедрение новых методик преподавания, снижение травматизма на уроках и развитие школьных спортивных клубов. В прошлом году состоялось 19 вебинаров. С докладами выступили методисты центра, ведущие тренеры и специалисты Московской федерации волейбола, Федерации баскетбола города Москвы, Ассоциации мини-футбола России и Международной академии спорта Ирины Винер.

Участниками трансляций стали более 9 тысяч педагогов, из них 3 тысячи – учителя региональных школ, которые присоединились к вебинарам в рамках проекта «Взаимообучение городов». В цикле вебинаров приняли участие более 20 субъектов Российской Федерации.