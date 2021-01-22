В Нижегородской области реализуют проект «Выездные творческие школы»

Анастасия Иванова

19 февраля в Нижегородской области в онлайн-формате пройдут мероприятия проекта «Выездные творческие школы», сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики региона.

Принять участие в проекте могут представители вокальных и хореографических коллективов в возрасте от 14 до 18 лет, а также педагоги, работающие с одаренными детьми.

«Тематические мероприятия проекта будут направлены на повышение уровня творческой и исполнительской деятельности талантливых школьников и молодежи, а также уровня профессиональных компетенций педагогов», – уточняется в информационном релизе.

Трансляция из региональной онлайн-студии будет осуществляться в официальной группе Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области в соцсети «ВКонтакте».

Будущим участникам необходимо заранее пройти регистрацию.

Организаторами проекта выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Центр эстетического воспитания детей региона при поддержке Нижегородского регионального отделения Российского движения школьников и общественной организации «Ассоциация детского движения Нижегородской области».