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В новгородском «Кванториуме» прошел День детских изобретений

В новгородском «Кванториуме» прошел День детских изобретений

Учащиеся пяти квантумов детского технопарка – «VR/AR-квантума», «Биоквантума», «Энерджиквантума», «Промробоквантума» и «Хай-тек-квантума» – приняли участие в конкурсе проектов в День детских изобретений, сообщает газета «Новгородские Ведомости».

Проекты оценивались по двум критериям – идея и уровень проработанности и качество презентации. Было представлено 12 разработок, среди которых маски дополненной реальности для Instagram, формикарий с лабиринтом, головоломка-балансир для ног.

Первое место занял проект обучающихся «Биоквантума» «Сравнение штаммов диких МКБ с культурными по скорости выработки молочной кислоты». Учащиеся квантума занималась поиском новых штаммов молочнокислых бактерий растительного происхождения, наиболее подходящих для производства молочнокислой продукции и пробиотиков в связи с высокой эффективностью выработки белка и устойчивостью к антибиотикам. Подходящий штамм был найден у растений семейства крестоцветных, который планируется использовать для дальнейших исследований. 

Второе место заняли обучающиеся «VR/AR-квантума» с проектом «Тренажера-симулятора для солдат по развертыванию комплекса радиоэлектронной борьбы «Москва-1», выполненный с применением технологий виртуальной реальности. 

Эксперты отметили высокий уровень представленных проектов и порекомендовали ребятам в ближайшее время запатентовать свои разработки и принять участие в научных конкурсах.

# Общество
По материалам: edu.ru

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