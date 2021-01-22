В новгородском «Кванториуме» прошел День детских изобретений

Анастасия Иванова

Учащиеся пяти квантумов детского технопарка – «VR/AR-квантума», «Биоквантума», «Энерджиквантума», «Промробоквантума» и «Хай-тек-квантума» – приняли участие в конкурсе проектов в День детских изобретений, сообщает газета «Новгородские Ведомости».

Проекты оценивались по двум критериям – идея и уровень проработанности и качество презентации. Было представлено 12 разработок, среди которых маски дополненной реальности для Instagram, формикарий с лабиринтом, головоломка-балансир для ног.

Первое место занял проект обучающихся «Биоквантума» «Сравнение штаммов диких МКБ с культурными по скорости выработки молочной кислоты». Учащиеся квантума занималась поиском новых штаммов молочнокислых бактерий растительного происхождения, наиболее подходящих для производства молочнокислой продукции и пробиотиков в связи с высокой эффективностью выработки белка и устойчивостью к антибиотикам. Подходящий штамм был найден у растений семейства крестоцветных, который планируется использовать для дальнейших исследований.

Второе место заняли обучающиеся «VR/AR-квантума» с проектом «Тренажера-симулятора для солдат по развертыванию комплекса радиоэлектронной борьбы «Москва-1», выполненный с применением технологий виртуальной реальности.

Эксперты отметили высокий уровень представленных проектов и порекомендовали ребятам в ближайшее время запатентовать свои разработки и принять участие в научных конкурсах.