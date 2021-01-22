В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев

Анастасия Иванова

Более 200 музеев школ объединит Ассоциация школьных музеев Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Ассоциация создана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан», общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

Сегодня в школах региона открыты 207 музеев и музейных комнат.

«Наша задача – активизировать патриотическое воспитание молодежи, внедрить новые методы и формат работы в деятельность военно-патриотических клубов и способствовать развитию школьной музейной деятельности и поискового движения», – отметил заместитель председателя Правительства области Олег Ягов. Он уточнил, что ассоциация будет способствовать развитию сетевого взаимодействия школьных музеев и музеев колледжей Пензенской области, обмену информацией и опытом работы.

В рамках проекта планируется создать единое образовательное пространство школьных музеев, организовывать тематические мероприятия, обеспечить сопровождение деятельности и методическую поддержку специалистов, внедрить в деятельность музеев цифровые решения (в том числе создание 3D-экскурсий).

«В актив ассоциации войдут специалисты областной Станции юных туристов, областного Дома молодежи, специалисты по организации музейной работы Пензенского государственного краеведческого музея, которые помогут скоординировать усилия руководителей школьных музеев по совершенствованию работы в области хранения, реставрации и популяризации историко-культурного наследия в его школьно-музейной форме», – уточняется в информационном релизе.