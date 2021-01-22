Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев

В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев

Более 200 музеев школ объединит Ассоциация школьных музеев Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Ассоциация создана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан», общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

Сегодня в школах региона открыты 207 музеев и музейных комнат.

«Наша задача – активизировать патриотическое воспитание молодежи, внедрить новые методы и формат работы в деятельность военно-патриотических клубов и способствовать развитию школьной музейной деятельности и поискового движения», – отметил заместитель председателя Правительства области Олег Ягов. Он уточнил, что ассоциация будет способствовать развитию сетевого взаимодействия школьных музеев и музеев колледжей Пензенской области, обмену информацией и опытом работы.

В рамках проекта планируется создать единое образовательное пространство школьных музеев, организовывать тематические мероприятия, обеспечить сопровождение деятельности и методическую поддержку специалистов, внедрить в деятельность музеев цифровые решения (в том числе создание 3D-экскурсий).

«В актив ассоциации войдут специалисты областной Станции юных туристов, областного Дома молодежи, специалисты по организации музейной работы Пензенского государственного краеведческого музея, которые помогут скоординировать усилия руководителей школьных музеев по совершенствованию работы в области хранения, реставрации и популяризации историко-культурного наследия в его школьно-музейной форме», – уточняется в информационном релизе.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Эпидемиолог усомнился, что вакцинация от COVID-19 откроет границы
Эпидемиолог усомнился, что вакцинация от COVID-19 откроет границы
Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование
Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование
В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов
В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов
В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев
В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев
За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело
За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело
Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам
Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Сын модели Стефани Сеймур посвятил пронзительный пост трагически ушедшему из жизни брату Гарри
Сын модели Стефани Сеймур посвятил пронзительный пост трагически
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
10 «Точек роста» открылись в Пригородном районе Северной Осетии за 2 года
10 «Точек роста» открылись в Пригородном районе Северной Осетии за 2
В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края появятся «Точки роста»
В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края появятся
В 2021 году 35 педагогов начнут работу в школах Кузбасса по программе «Земский учитель»
В 2021 году 35 педагогов начнут работу в школах Кузбасса по программе

Топ на сегодня

Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты — аджарцев
Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты —
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна Седокова, Алессандра Амбросио и другие
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна
Пентагон поддерживает Байдена в вопросе продления ДСНВ
Пентагон поддерживает Байдена в вопросе продления ДСНВ
Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС
Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС

Еще по теме

В Ростовской области проходит конкурс школьных музеев
В Петербурге прошел второй день работы IV Коллегии музеев военно-морской направленности России
В феврале в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге пройдет IV Коллегия музеев военно-морской направленности
В Центральном военно-морском музее обсудят вопросы сохранения и популяризации историко-культурного наследия ВМФ России