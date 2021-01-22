Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Петербурге запись на вакцинацию откроют на портале госуслуг с февраля

В Петербурге запись на вакцинацию откроют на портале госуслуг с февраля

В Петербурге запись на вакцинацию откроют на портале госуслуг с февраля

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции через специальную форму на портале государственных услуг в Санкт-Петербурге будет доступна с 1 февраля. Об этом 22 января сообщается на сайте городской администрации.

«С 1 февраля петербуржцы смогут записаться на вакцинацию через портал государственных услуг в Санкт‑Петербурге (gu.spb.ru). Для этого на сайте будет создана специальная форма», — говорится в сообщении.

Также с 1 февраля в Петербурге планируется проводить запись на вакцинацию через Единую информационно-справочную службу «122». При помощи службы горожане смогут не только записаться на прививку от коронавируса, но и получить консультации по вопросам, связанным с вакцинацией.

На «Госуслугах» можно будет записаться в лист ожидания для вакцинации


Сейчас записаться на вакцинацию в Северной столице можно на портале «Здоровье петербуржца» и в регистратурах поликлиник города.

По данным на 22 января в Петербурге открыто 70 прививочных пунктов, до конца месяца начнут работу еще 30 пунктов.

Всего в городе привито 30 159 человек, из них полностью - 5 367.

В российских регионах в понедельник началась массовая вакцинация от коронавируса, записаться на которую можно и на портале госуслуг. Сервис пока работает в тестовом режиме. В форме записи данные пользователя будут заполняться автоматически, если пользователь ранее их уже указывал на портале.

В министерстве пообещали, что с 31 января на «Госуслугах» станет доступна отдельная специализированная форма записи на прививку, которая сделает проще выбор медорганизации для прививки и запись на второй этап вакцинации.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование
Коррекционные школы Вологды и Череповца получат новое оборудование
В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов
В Карелии продолжается обновление парка школьных автобусов
В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев
В Пензенской области создана Ассоциация школьных музеев
За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело
За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело
Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам
Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Сын модели Стефани Сеймур посвятил пронзительный пост трагически ушедшему из жизни брату Гарри
Сын модели Стефани Сеймур посвятил пронзительный пост трагически
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
10 «Точек роста» открылись в Пригородном районе Северной Осетии за 2 года
10 «Точек роста» открылись в Пригородном районе Северной Осетии за 2
В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края появятся «Точки роста»
В 2021 году на базе 143 сельских школ Красноярского края появятся
В 2021 году 35 педагогов начнут работу в школах Кузбасса по программе «Земский учитель»
В 2021 году 35 педагогов начнут работу в школах Кузбасса по программе
Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону
Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

Топ на сегодня

Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки: яркие главы из жизни Светланы Ходченковой
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки:
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными
Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты — аджарцев
Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты —
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна Седокова, Алессандра Амбросио и другие
Лето на "Сплетнике": где и как сейчас отдыхают Сальма Хайек, Анна

Еще по теме

Москвичи старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 28 декабря
Записаться к врачу на едином портале можно будет с 2018 года
С 1 января полис ОМС можно будет получить через портал госуслуг
Москва бьет рекорды по числу записавшихся на вакцинацию от COVID-19