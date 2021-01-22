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В Татарстане произошел взрыв на нефтяной скважине, двое погибших

В Татарстане произошел взрыв на нефтяной скважине, двое погибших

В селе Большое Нуркеево Сармановского района Татарстана произошел взрыв на нефтедобывающем предприятии. Погибли два человека, один ранен. Об этом сегодня, 22 января, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Как уточнили в ведомстве, взрыв произошел на территории ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» при проведении испытаний сжатым воздухом. Разорвало емкость установки предварительного сброса воды вместимостью 50 кубометров. На месте погибли два человека, а пострадавший сейчас находится в реанимации. СУ СКР по республике начало проверку по данному факту.

Также на место выехала прокурор Сармановского района Татьяна Федоровская.

По данным казанской газеты «Бизнес Online», объект принадлежит ООО «Малые нефтяные компании Татарстана», которым владеют сыновья экс-президента республики Минтимера Шаймиева: 40% в нем — доля Радика Шаймиева, по 30% распределены между Айратом Шаймиевым и его сыном Тимуром. Выручка МНКТ в 2019 году составила 9,1 млрд рублей при чистой прибыли в 2,1 млрд.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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