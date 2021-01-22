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Внучка Софии Ротару показала первую фотосессию с новым бойфрендом Денисом Жадановым

Внучка Софии Ротару показала первую фотосессию с новым бойфрендом Денисом Жадановым

Несколько месяцев назад 19-летняя внучка Софии Ротару, София Евдокименко, рассекретила своего нового возлюбленного. Им оказался 31-летний Денис Жаданов, участник списка американского Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий". Молодой человек, как и София, родом с Украины, он живет в США, работает в сфере IT-технологий и является вице-президентом по маркетингу компании Readdle.

Тогда Евдокименко опубликовала в своих сторис лишь короткое видео с бойфрендом, а несколько часов назад поделилась в инстаграме романтичными снимками из их первой совместной фотосессии с Денисом. На снимках влюбленные обнимаются, а на одном из кадров Жаданов нежно целует избранницу в щеку.


София Евдокименко и Денис Жаданов

Серию фото, сделанных во время отдыха пары в Майами, София подписала строчкой из легендарной песни группы The Beatles под названием All You Need Is Love. Денис Жаданов поделился в своем личном аккаунте теми же снимками с Софией и сопроводил их эмодзи в виде взлетающей в небо ракеты.


В комментариях под новыми снимками на странице Сони многие подписчики отметили, что они с Денисом отлично смотрятся вместе, и пожелали им счастья:

Какая пара!Очень красивые! Будьте счастливы!Как классно, когда парень значительно старше девушки. Это так заведено за границей. Ну Соня красотка! (Орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)


К слову, недавно в СМИ появились слухи, что София Евдокименко и Денис Жаданов готовятся в ближайшее время объявить о своей помолвке. При этом знаменитая бабушка девушки София Ротару недавно заявила в YouTube-шоу "Світське життя", что знакома с ее избранником, но считает, что ей пока рано выходить замуж:

Она еще юная. Я считаю, что рановато. Она должна окончить свою учебу, получить хорошее образование.


Напомним, что София Евдокименко учится в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. До встречи с Денисом девушка встречалась с французским предпринимателем Марком Дюменилом, с которым рассталась летом 2020-го.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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