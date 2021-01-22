ВОЗ начнет обсуждение «Спутника V» 22 января

Анастасия Иванова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января начнет обсуждение данных по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», оно может продлиться несколько дней.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что речь идет о процедуре предподачи регистрационной заявки (pre-submission review) российской вакцины «Спутник V». Производители вакцины подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру ВОЗ в конце прошлого года.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис ранее говорила, что дискуссия по включению российской вакцины от Covid-19 «Спутник V» в список разрешенных Всемирной организацией здравоохранения может занять несколько дней.

«То, что эти дискуссии будут проводиться, говорит о том, что мы находимся на достаточно хорошей стадии. Но необязательно, что эти дискуссии закончатся именно в этот день. Разрешение на внесение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях будет дано экспертами только тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными», — отмечала она.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что ВОЗ получила полную информацию по вакцине, но также хотели бы увидеть публикацию данных третьей фазы испытаний, которая может появиться уже на следующей неделе.

Вакцина «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.

Минздрав России зарегистрировал «Спутник V» в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике Covid-19.