За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело
По фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января в СКР возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 22 января, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она пояснила, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в России действуют ограничения. В этой связи власти отказали в проведении завтрашнего митинга.
Сейчас в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности.
Как сообщало ИА Newstes , после ареста блогера-оппозиционера Алексея Навального 18 января его сторонники начали призывать к протестной акции. В соцсетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube сотрудниками Роскомнадзора были выявлены призывы к участию в массовых беспорядках 23 января. 21 января прокуратура Москвы вынесла данным соцсетям предостережение. Столичная полиция официально предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
Сегодня источник ТАСС во властных структурах заявил, что в отношении радиостанции «Эхо Москвы» может быть принято решение о лишении лицензии, поскольку ряд публикаций могут быть расценены как призывы к незаконным действиям.