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За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело

За призывы к детям выйти на акцию 23 января возбуждено уголовное дело

По фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января в СКР возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 22 января, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По результатам проверки размещенных в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. „а, в“ ч. 2 ст. 151.2 УК РФ („Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей“)», — сообщила Петренко.

Она пояснила, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в России действуют ограничения. В этой связи власти отказали в проведении завтрашнего митинга.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей создает для них реальную угрозу заболевания. Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, „ВКонтакте“, Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — сказала Петренко.

Сейчас в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности.

Как сообщало ИА Newstes , после ареста блогера-оппозиционера Алексея Навального 18 января его сторонники начали призывать к протестной акции. В соцсетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube сотрудниками Роскомнадзора были выявлены призывы к участию в массовых беспорядках 23 января. 21 января прокуратура Москвы вынесла данным соцсетям предостережение. Столичная полиция официально предупредила, что за призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
Сегодня источник ТАСС во властных структурах заявил, что в отношении радиостанции «Эхо Москвы» может быть принято решение о лишении лицензии, поскольку ряд публикаций могут быть расценены как призывы к незаконным действиям.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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