Зеленский позвал Байдена в Киев

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового президента США Джо Байдена в украинскую столицу. Об этом он написал в Twitter.В среду, 20 января, в США состоялась официальная церемония принятия присяги новоизбранным президентом Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Джо Байден официально стал 46-м лидером США.“Я буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо знакомом ему Киеве. Я уверен, наши отношения будут улучшены”, — написал президент.