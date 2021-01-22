Зеленский позвал Байдена в Киев
Сегодня, 06:30 Анастасия Иванова
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового президента США Джо Байдена в украинскую столицу. Об этом он написал в Twitter.
В среду, 20 января, в США состоялась официальная церемония принятия присяги новоизбранным президентом Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Джо Байден официально стал 46-м лидером США.
“Я буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо знакомом ему Киеве. Я уверен, наши отношения будут улучшены”, — написал президент.
По материалам: gogetnews.info