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Женский гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Женский гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Январь завершается, и для того, чтобы последний месяц зимы начался с позитивной ноты, женщинам стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. Их рекомендации помогут не упустить своей выгоды и привлечь в жизнь позитивные события.


В последние семь дней января представительницы многих зодиакальных созвездий могут достичь новых успехов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не бояться перемен и увереннее отстаивать свое мнение, чтобы избежать влияния манипуляторов. Эта неделя будет прекрасным временем для оттачивания навыков самостоятельности.

Женщина-Овен

Женщинам-Овнам завершить январь на позитивной ноте поможет умение контролировать эмоции. Суета, соблазны, слухи и домыслы могут стать причиной больших проблем, поэтому этим женщинам важно настроиться на волну позитива и отказаться от потакания сиюминутным прихотям. Последняя неделя января будет ответственной, и от стратегии будет зависеть многое. Овны могут выиграть или проиграть, в зависимости от своего поведения.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам астрологи рекомендуют начать последнюю неделя января с упражнений по достижению внутренней гармонии. Спокойная уверенность и отсутствие спешки позволят быстрее прийти к нужным результатам, не оступиться в шаге от победы и избежать ненужных конфликтов. Эта неделя будет удачной для достижения материального благополучия, поэтому так важно сохранять бдительность.


Женщина-Близнецы

Близнецам на этой неделе важно начать борьбу с негативом, который может быть как внешним, так и внутренним. Любые разрушительные эмоции будут препятствовать удаче в любви и в делах, а значит, с ними нужно попрощаться. Позитивный настрой поможет осуществить задуманное, а также станет тем самым двигателем прогресса, который позволит достичь небывалых высот.

Женщина-Рак

Заключительная неделя января будет идеальным временем для активной работы, направленной на улучшение всех сфер жизни. Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют отбросить сомнения и застенчивость, чтобы не остаться за спиной более успешных конкурентов и не упустить свое счастье. В выходные дни дамы смогут отдохнуть от кропотливой работы, и астрологи рекомендуют побаловать себя покупками, а также поухаживать за собой.

Женщина-Лев

Львицы в последнюю неделю января смогут воплотить в жизнь смелые идеи, если перестанут думать о прошлом и радоваться достижениям прежних лет. Случившееся стоит оставить за спиной и идти дальше, чтобы радоваться новым победам. Астрологи рекомендуют заняться решением финансовых вопросов, чтобы в феврале уже работать с заложенным фундаментом, а не сталкиваться с трудностями.


Женщина-Дева

Девам в последнюю неделю января астрологи рекомендуют уделить внимание своей безопасности, а также отказаться от разрушающих счастье и удачу эмоций. С понедельника по пятницу женщины этого Знака смогут заняться решением финансовых вопросов, а вот в последний день января под влиянием ретроградного Меркурия лучше отказаться от любых нововведений в пользу исправления ошибок или возобновления ранее отложенных дел.

Женщина-Весы

Весы на этой неделе смогут погрузиться в удивительный мир романтики. Астрологи отмечают, что в последние дни января дамам-Весам улыбнется удача, и они смогут обрести счастье в личной жизни. Тем, кто находится в поиске второй половинки, важно прислушиваться не только к эмоциям, но и к доводам разума, чтобы не оказаться во власти манипуляторов или токсичных личностей. Семейным парам стоит больше времени проводить вместе и прислушиваться к своим избранникам.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам астрологи рекомендуют сосредоточиться на делах, а также не бояться воплощения смелых идей и планов. В период с 25 по 30 января у них появится возможность начать что-то новое, но уже с 31 января энергетика ретроградного Меркурия начнет тормозить Скорпионов и мешать любым нововведениям. В связи с этим важным будет решение финансовых вопросов, которые также будут приостановлены в феврале.

Женщина-Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с проблемами, связанными с перепадами настроения. Астрологи рекомендуют не рваться в бой, пока душевное состояние оставляет желать лучшего. Неделю лучше всего начать с упражнений по достижению внутренней гармонии. Они позволят уберечься от промахов и скандалов, которые вряд ли принесут счастье и благополучие.

Женщина-Козерог


Козероги на этой недели будут во власти негатива, но лишь в том случае, если позволят окружающим ставить себе палки в колеса. Для женщин этого Знака будет важно защититься от любого проявления агрессии, в том числе использовать заговоры и талисманы от сглаза и порчи. Кроме того, астрологи рекомендуют отказаться от разглашения планов, чтобы дела не сорвались из-за влияния со стороны.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям астрологи рекомендуют начинать понедельник с позитивных аффирмаций, чтобы привлекать удачу и не упускать свою выгоду. Эта неделя будет успешной, если не складывать рук и не бояться ответственности. Удача улыбнется тем, кто верен своему слову и не пытается обманом достичь благополучия. Избегать Водолеям стоит и потакания своим капризам: непостоянство в эмоциях приведет к проблемам в общении.

Женщина-Рыбы

Дамам-Рыбам на этой неделе понадобятся выдержка и умение анализировать происходящие события. Астрологи рекомендуют не торопиться с активными действиями, чтобы в спешке не упустить важных знаков судьбы и не остаться у разбитого корыта. Рискованные мероприятия, а также сделки с незнакомцами проводить не стоит из-за большой вероятности оказаться обманутыми.

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По материалам: dailyhoro.ru

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