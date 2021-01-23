18-летняя жительница Минска получила 2 года колонии за роспись на щитах силовиков

Вадим Карасев

18-летняя минчанка Софья Малашевич получила два года лишения свободы в колонии общего режима за то, что раскрасила заградительный щит, установленный силовиками во время протестов белорусов против фальсификаций выборов.

Согласно решению суда Октябрьского района, двое жителей Минска, едва достигших совершеннолетия, приговорены к 1,5 и 2 годам. Приговор выносила судья Ольга Неборская, ее решение полностью совпало с требованиями стороны обвинения.

Как сообщает TUT.by, подсудимой вменяли также оскорбление президента. Правозащитники уже признали обеих осужденных политическими заключенными. Согласно вердикту, они "выражали явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции", а также нарушили работу общественного транспорта.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы, где по данным ЦИК победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Во время голосования были зафиксированы неоднократные нарушения, в течение нескольких последующих месяцев в стране проходили массовые акции протеста.