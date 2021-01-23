Алсу рассказала об отношениях с мужем, воспитании детей и желании еще раз стать мамой

Вадим Карасев

37-летняя Алсу находится в тесном контакте со своей аудиторией в инстаграме и время от времени отвечает на вопросы в сторис или во время прямых эфиров. Вчера она в очередной раз предложила фолловерам спросить у нее все, что их интересует.

По обыкновению, больше всего поклонников интересовала личная жизнь певицы: в частности, ее отношения с 43-летним мужем Яном Абрамовым, слухи о разладе с которым регулярно появляются в сети.





Алсу с мужем Яном Абрамовым

Так, один из подписчиков спросил у Алсу, как женщине нужно вести себя, общаясь с мужем. В ответ певица поделилась советом:

Мудрая жена, даже поссорившись с мужем, все равно приготовит ему ужин. Мудрый муж, даже зная, что он прав, подойдет и поцелует жену.

Кто-то из подписчиков продолжил развивать тему отношений в браке и спросил у Алсу, стоит ли проверять телефон своего супруга. Звезда ответила шуткой, суть которой заключалась в том, что этого все же делать не стоит.





В ответ на вопрос фолловера, хотела бы Алсу еще раз стать мамой, она ответила утвердительно и сопроводила свой комментарий большим количеством смайлов в виде красных сердец. Кто-то также поинтересовался у звезды, воспитывающей двух дочерей и сына, что самое главное в воспитании девочек. На этот вопрос Алсу ответила развернуто:

Главное — растить детей в любви и быть примером для них не словом, а делом! Если вы хотите, чтобы они заботились о вас, они должны видеть, как вы заботитесь о своих родителях! Если научите ценить чужой труд, они вырастут трудолюбивыми и благодарными. Я мама строгая, но справедливая. Со мной не забалуешь.





Алсу с дочерьми Микеллой и Сафиной и сыном Рафаэлем

Напомним, что прошлой весной Алсу и Ян Абрамов отметили 14-ю годовщину со дня своей свадьбы, при этом первые слухи об их романе появились еще в 2002 году. В сентябре 2006 года на свет появилась их старшая дочь Сафина, а через два года родилась младшая дочь Микелла (в 2019 году девочка прославилась на всю страну из-за скандала в финале проекта "Голос. Дети"). В 2016 году у Алсу и Яна родился сын Рафаэль: его лицо певица по-прежнему не показывает на снимках в соцсетях, потому что пока хочет оградить его от повышенного внимания журналистов.





Алсу с мужем Яном Абрамовым и дочерьми





Алсу с сыном Рафаэлем