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Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС Турции

Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС Турции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил сегодня, 23 января, что Турция входит в число десяти стран мира, которые могут самостоятельно проектировать, строить и обслуживать свои боевые корабли. «Мы укрепим нашу военно-морскую мощь за пять лет с помощью пяти крупных проектов», — сказал глава государства во время выступления на церемонии спуска на воду нового фрегата «Стамбул» ВМС Турции, сообщает Daily Sabah.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган указал на значительные достижения военно-промышленного комплекса Турции по закладке новых и модернизации уже находящихся в строю надводных и подводных кораблей страны. По его словам, турецкий авианосец, который будет спроектирован собственными силами, выведет ближневосточную страну-члена НАТО в «высшую лигу» в военно-морской сфере.

Система Gökdeniz, военно-морской аналог низковысотного комплекса противовоздушной обороны Korkut, принимается на вооружение турецкого флота вместе с фрегатом Istanbul.

Эрдоган также отметил, что с 2022 года будут приняты на вооружение шесть новых подводных лодок, по одной в течение каждого последующего года.

О том, что Турция входит в топ-10 стран, которые могут своими силами строить боевые морские платформы, Эрдоган ранее не раз говорил во время своих выступлений. В конце августа 2020 года он заявил, что Турция может построить авианосцы, потому что «они нужны нам для сдерживания на море». На фоне усиливающейся тогда напряжённости в Восточном Средиземноморье турецкий лидер выдвинул прошлым летом очередную амбициозную задачу — строительство трёх авианосцев, которые бы стали средством «устрашения на море» и инструментом «сдерживания» потенциальных противников.

Турция, безусловно, может строить корабли, подтверждают эксперты. Вставший в строй ВМС страны в прошлом году TCG Anadolu представляет собой десантный корабль, который может быть сконфигурирован как лёгкий авианосец. Судно было спроектировано так, чтобы иметь возможность нести на своём борту новейшие истребители F-35 американского производства, однако Турция была ранее исключена Соединёнными Штатами из программы F-35 из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Испанская компания Navantia обеспечивала проектирование, передачу технологий, оборудование и техническую помощь турецкой верфи Sedef Shipyard для разработки TCG Anadolu. Строительство идентичного корабля, который будет называться TCG Trakya, в настоящее время планируется для ВМС Турции.

Некоторые турецкие военные эксперты утверждают, что предполагается строительство не полноценных авианосцев, а так называемых суперносителей — морских платформ, способных нести многоцелевые истребители и ударные вертолёты. Турция строит в настоящее время вертолётоносцы, а не авианосцы. Первые решают более локальные военные задачи на ограниченном театре военных действий, не преследуя цели проводить боевые миссии и дежурства в Мировом океане.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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