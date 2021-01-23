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Байден предложил президенту Мексики план по сокращению миграционных потоков

Байден предложил президенту Мексики план по сокращению миграционных потоков

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил мексиканскому коллеге Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору план по сокращению потоков миграции. Об этом в субботу сообщает ТАСС.

«Президент [США] изложил свой план по сокращению [масштабов] миграции за счет устранения ее основных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации», — говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Отмечается, что президенты «договорились тесно сотрудничать в целях пресечения потоков нелегальной миграции в Мексику и Соединенные Штаты». Вместе с тем, они признали важность координации в борьбе с пандемией коронавируса.


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В среду, 20 января, демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Он уже отменил ряд указов экс-главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, остановил строительство стены на границы с Мексикой и отменил с этой страной режим ЧС.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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