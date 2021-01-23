Байден предложил президенту Мексики план по сокращению миграционных потоков
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил мексиканскому коллеге Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору план по сокращению потоков миграции. Об этом в субботу сообщает ТАСС.
«Президент [США] изложил свой план по сокращению [масштабов] миграции за счет устранения ее основных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации», — говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
Отмечается, что президенты «договорились тесно сотрудничать в целях пресечения потоков нелегальной миграции в Мексику и Соединенные Штаты». Вместе с тем, они признали важность координации в борьбе с пандемией коронавируса.
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В среду, 20 января, демократ Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Он уже отменил ряд указов экс-главы Белого дома Дональда Трампа. В частности, остановил строительство стены на границы с Мексикой и отменил с этой страной режим ЧС.