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Британцы были в шоке от русских детей, обливающихся холодной водой в минус 25 градусов

Британцы были в шоке от русских детей, обливающихся холодной водой в минус 25 градусов

Российские дети из детсада в Красноярске удивили британцев тем, что занимались закаливанием на морозе в минус 25 градусов в рамках учебной программы. Ребята раздевались до нижнего белья и обливали себя холодной водой, пишет британское издание Daily Mail.

Учителя считают, что такие процедуры способствуют укреплению иммунитета и закаленные люди гораздо легче переносят заражение гриппом и простудой.

Британские читатели пришли в изумление от увиденного — многие поддержали детей, посчитав такое занятие упражнением на формирование характера. "Крутые дети, действительно крутые!", "Мы должны сделать это с нашим "поколением снежинок", "Безусловно, упражнение на формирование характера", "За этим стоит очень хорошая наука — берегись, Запад", "Я думаю, это гениально", — прокомментировали публикацию подписчики.

Некоторые люди отметили, что именно по этой причине сибиряки "такие крутые", хоть они и кажутся европейскому населению "жестокими" из-за "слабости" последних.

Ранее Ruposters писал, что в соцсетях появилось видео, на котором коллеги помогают якутским пожарным снимать с себя обледеневшую спецодежду после выезда на пожар в минус 50 градусов.

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По материалам: uposters.ru

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