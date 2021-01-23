Цели софинансирования ипотеки для многодетных хотят расширить

Лидия Мартынова

В России предложили расширить возможности использования получаемых многодетными семьями от государства выплат в 450 тысяч рублей для выполнения обязательств по ипотечным кредитам. Государственная дума планирует рассмотреть правительственный законопроект на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.

Изменения планируется внести в статью 1 Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)…».

Документ, принятый в первом чтении 23 декабря 2020 года, допускает получение выплаты на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления законопроекта в силу.

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Этой мерой господдержки также смогут воспользоваться граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье, если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности физлица, либо его супруги или супруга. Выплата будет доступна также для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

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