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Цели софинансирования ипотеки для многодетных хотят расширить

Цели софинансирования ипотеки для многодетных хотят расширить

В России предложили расширить возможности использования получаемых многодетными семьями от государства выплат в 450 тысяч рублей для выполнения обязательств по ипотечным кредитам. Государственная дума планирует рассмотреть правительственный законопроект на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.

Изменения планируется внести в статью 1 Федерального закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)…».

Документ, принятый в первом чтении 23 декабря 2020 года, допускает получение выплаты на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома. Она будет доступна и гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления законопроекта в силу.

Закон об ипотечных льготах для многодетных могут принять в начале 2021 года


Этой мерой господдержки также смогут воспользоваться граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье, если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности физлица, либо его супруги или супруга. Выплата будет доступна также для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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