Что грозит участникам незаконных акций 23 января. Невыученные уроки прошлого

Вадим Карасев

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло напоминает желающим выйти 23 января на несанкционированный протест, чем заканчивались подобные затеи в прошлом, были ли достигнуты цели протестующих, и что с ними в итоге случилось? И что вообще положено по закону за такие действия?

Давайте поговорим об этом без эмоций, только по фактам. Я знаю о чем говорю, и как работает правоохранительная система, именно по моим материалам были возбуждены несколько уголовных дел в отношении Навального.

Для начала разберемся, эффективны ли незаконные протесты в России.

Возьмем протесты 2011-2012 годов, одним из организаторов которых был сам Навальный, включая беспорядки на Болотной площади. Участвовали сотни тысяч людей в одной лишь Москве, протестующие требовали пересмотреть результаты выборов в Госдуму и ухода Путина.

И что в итоге? А ничего, никто не стал отменять результаты выборов. Ничего не произошло, кроме десятков уголовных дел на организаторов массовых беспорядков и нападавших на полицию. Многие получили тяжелые сроки и навсегда сломали себе жизнь. Спрашивается, ради чего?

Кроме того, именно после беспорядков на Болотной началось ужесточение ответственности за незаконные митинги. Участники беспорядков навредили легальному протестному движению на годы вперед. И завтрашний митинг может привести только к этому.

Сейчас Генеральная прокуратура уже заявила, что будет квалифицировать действия протестующих по той же статье, которая уже применялась за Болотную площадь - массовые беспорядки, а участие в них наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет.

Уже несколько лет как практикуется взыскание ущерба с протестующих - причем не только прямого ущерба, но и затрат городских властей и полиции на обеспечение безопасности. Взысканные суммы исчисляются десятками миллионов рублей.

У близких к Навальному людей эти деньги есть, ведь они собирают много донатов. Но когда речь заходит о проблемах сотрудников - никто не торопится выполнять обещания компенсировать им штрафы. Так произошло с главой питерского штаба Навального Михайловым. Он получил штраф в 7 миллионов за вытоптанные насаждения в ходе незаконного митинга - но его обманули Навальный и Волков, отказались оплатить штраф, и даже помочь собрать деньги на его оплату.

Что касается несовершеннолетних, то помимо изложенного мной выше, у них могут быть дополнительные проблемы.

Дело в том, что каждый задержанный попадает в специальные базы учета центра "Э", постоянно проверяется сотрудники полиции.

У оппозиционного активиста гораздо больше шанс быть пойманным с наркотиками.

Такой человек не сможет найти нормальную работу - при приеме служба безопасности может запросить информацию о человеке.

Будут проблемы и с учебой в ВУЗе, различные меры профилактики. Никому не нужен сотрудник, замешанный в нарушении закона. А серьезное нарушение закона попусту сломает жизнь - судимость за массовые беспорядки и насилие в отношении полиции навсегда перечеркнет дорогу в нормальный мир.

Учитывайте это все, когда принимаете решение - идти или не идти на митинг. Всегда есть альтернатива - согласованные митинги, на которых ваша безопасность будет гарантирована. А если вы уже все понимаете - покажите этот пост тем, кто не понимает серьезности ситуации, расскажите молодежи об истории нелегальных протестов, и чем они заканчивались для незадачливых участников.