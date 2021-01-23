Цифровой спектакль объединит подростков из разных стран

Алексей Вольцев

24 января в 18:00 состоится премьера цифрового спектакля «Вечер трудного дня», приуроченная к 10-летию Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Этот проект – коллаборация фонда, популяризирующего чтение, с актёрами Московского Художественного академического театра имени М. Горького. Проект реализуется с использованием гранта Минпросвещения России.

В основу спектакля «Вечер трудного дня» лёг роман норвежского писателя Ханса Улава Хамрана «Кубик Рубика и пятый Битл». Молодёжный спектакль в необычном формате поставил молодой театральный режиссёр Сергей Глазков (МХАТ имени М. Горького). Роль мамы главного героя исполнит российская актриса театра и кино Алиса Гребенщикова, роли подростков – русскоговорящие чтецы «Живой классики» из Англии и Египта.

Дата и время: 24 января в 18:00 (по московскому времени).

Трансляцию можно посмотреть по ссылке, она будет доступна в течение двух дней после окончания мероприятия.