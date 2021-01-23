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Делаем дом уютнее с помощью камина

Делаем дом уютнее с помощью камина

Кто не мечтал о том, чтобы в его доме был камин, как можно сидеть около него в кресле качалке, читать или просто мечтать. Нет, наверное, такого человека. Все хотят, чтобы в доме был уют очага, но не все могут себе это позволить. А вот декоративный комод может позволить себе каждый. Тем более, чтобы его сделать нужно не так много времени и материалов.


Ход работы


Картонные коробки нужно подогнать под один размер. Склеить их между собой, затем закрепить скотчем для прочности. Если есть одна большая коробка, которая подходит под размеры камина, то можно использовать только ее. Коробки склеиваем примерно так – три с одной стороны, три с другой и три сверху.
Клей высох, нужно аккуратно обклеить будущий камин самоклеящейся пленкой
Сверху крепим полку из гипсокартона. Ее нужно прикрутить к стене, ведь она может являться настоящей полкой.
Макет камина готов, начинайте декорировать. Снизу можно выложить декоративные кирпичи. Ими же обклеить боковины полки.
По периметру отверстия в камине также можно разместить такие кирпичи.
Далее все по усмотрению того, кто делает камин. В строительном магазине можно приобрести различные вензеля, и ими украсить боковые части камина.
Если камин делается из одной цельной коробки, то отверстие для огня нужно вырезать очень ровно и аккуратно. Затем декоративными кирпичами выложить рисунок так, как раньше клали кирпичи.

Красивая вещь в вашем доме появилась. Такой камин можно использовать, как полку под телевизор. В отверстие поставить электрические свечи. А к новому году камин будет кстати, чтобы повесить на него Новогодние носки. Сам камин также можно украсить к праздникам. А тепло свечей будет добавлять уюта в дом. Помимо свечей в можно добавить небольших настоящих дров. Это придаст натуральности вашему камину.

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По материалам: planktons

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