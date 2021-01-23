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Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на несанкционированный митинг в Москве

Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на несанкционированный митинг в Москве

На несанкционированный митинг в центре Москвы вышли 19 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Об этом стало известно из данных сервиса "Социальный мониторинг". Больные были замечены на Пушкинской площади.

В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Врачи напомнили о риске заразиться коронавирусом в ходе массового мероприятия.

Ранее ЦОДД сообщал, что участники несанкционированных акций в Москве умышленно блокируют возможность работы транспорта и препятствуют движению автомобилей, наземного транспорта и машин скорой помощь.


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По материалам: uposters.ru

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