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Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыновьями отдыхают на Мальдивах

Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыновьями отдыхают на Мальдивах

Около недели назад 35-летняя Елизавета Боярская и 38-летний Максим Матвеев вместе с сыновьями Андреем и Григорием улетели отдыхать к океану. Супруги выбрали самое популярное в это время среди всех российских звезд направление — Мальдивские острова. Напрямую об этом они не рассказали, однако по фото и видео, которыми Елизавета и Максим делятся в своих соцсетях, подписчики без труда вычислили их местонахождение.


Максим Матвеев

Елизавета уже успела опубликовать в своем инстаграме фото с мужем в парных джинсовых образах, сделанное в одной из комнат на их вилле, в комментариях под которым поклонники не упустили возможности в очередной раз назвать их идеальной парой. При этом фото детей супруги в соцсетях не показывают: на одном из снимков Боярской в бикини лишь мельком попал в кадр один из ее сыновей.


Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Однако Максим Матвеев все же рассказал о ярких впечатлениях младшего сына, двухлетнего Гриши, от их семейного отдыха на побережье океана. В подписи к фото, на котором актер позирует с ракушками в руках, он привел зарисовку из их жизни на острове:

Сын нашел. Цитирую: "Бааасеооое саковище!". Я ему поверил, сказал, что он молодец, и что мы теперь сказочно богаты благодаря ему! А официант нам не поверил. Говорит: "Этим расплачиваться нельзя". Странно! Думаю, человечеству надо пересмотреть систему ценностей! (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)


И если Максим Матвеев на Мальдивах в основном увлечен играми с детьми, то его жена Лиза нашла время на то, чтобы перечитать на пляже классику. В своем инстаграме она призналась, что уже несколько дней погружается в роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Это Боярская сообщила под снимком, на котором предстала в бикини и без грамма макияжа на лице, после чего сразу же получила большое количество комплиментов от подписчиков.


Елизавета Боярская

Вы прекрасны без макияжа.Чертовски красивая актриса.Какая ты красивая,

— заметили интернет-пользователи в комментариях.


 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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