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Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Финансовый гороскоп призван улучшить ваше положение в сфере денег и работы. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы всегда оставаться на плаву и не попадать в сложные ситуации.


Звезды и планеты будут в благоприятном положении, но только до пятницы. На выходных астрологи настоятельно рекомендуют не тратить деньги и быть осторожнее в целом. Само собой, для некоторых Знаков будут исключения. Невезение в финансовой и в других сферах может начаться не только из-за звезд — есть и энергетические причины неудач и неприятностей. С 25 по 31 число о них забывать нельзя.

Овен

В целом деньги очень любят Овнов, но вот сами Овны с финансами обращаются далеко не всегда правильно и эффективно. На этой неделе нельзя рисковать и совершать необдуманные шаги. Это чревато большими денежными провалами. Необходимо помнить о главных законах Вселенной и следовать им на работе и в бизнесе. Это самый важный совет астрологов на эти семь дней. Эксперты напоминают о том, что все в этом мире подчиняется единым правилам, которые лучше не нарушать.

Телец

Тельцам стоит начать утро понедельника не с планирования и даже не с включения в работу, а с чистки информационного поля. Нужно удалить старые номера в телефоне, спам в почте, ненужные файлы на компьютере. На рабочем столе компьютера должен быть полный порядок. В противном случае от Тельцов может отвернуться удача, мысли будут спутанными, а рабочий процесс постоянно будет прерываться. Не помешает также навести в начале недели порядок дома. Так у Тельцов будет больше финансовой удачи.


Близнецы

У Близнецов ожидается очень напряженная рабочая неделя. Из-за финансовых и рабочих трудностей может сильно ухудшиться настроение. Медитация для глубокого расслабления поможет не перегореть в будние дни. На выходных Близнецов ожидает финансовый успех — можно заняться шопингом, купить подарок близкому человеку, вложить средства в починку дорогостоящего оборудования. Не помешает внести разнообразие в досуг. Правильный отдых — залог финансовых успехов и удачи.

Рак

У Раков ожидается непростое время. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им пользоваться цифровыми заговорами на любовь и деньги. Финансовая сфера станет для людей этого Знака самой важной. От успехов на работе и в бизнесе будет зависеть настроение и удача в других сферах. Астрологи советуют вкладывать средства в преобразование своего жилища: можно начинать делать ремонт, покупать мебель. О грандиозных планах не стоит говорить окружающим. Это может привести к неурядицам.

Лев

Звезды и планеты подарят Львам невероятную мотивацию и энтузиазм. Это идеальное время для творческой деятельности. Львам удастся повысить доходы и оптимизировать расходы. Деньги будут любить счет, но это не значит, что нужно чахнуть над своим златом. Можно тратить средства, но с умом. Хорошим денежным вложением станут книги, обучающие программы, курсы повышения мастерства. Всем, кто трудится в большом коллективе, стоит опасаться энергетических вампиров и помнить о семи признаках таких людей.


Дева

Астрологи рекомендуют не давать никому взаймы и самим не оформлять кредитов. Долги ни к чему хорошему не приведут. Начало недели для Дев будет очень удачным. Им удастся найти новые источники дохода, оптимизировать свой труд. Астрологи советуют ознакомиться со способами зарядиться положительной энергией. В позитивном расположении духа Девы смогут существенно повысить результативность. Им по силам будет найти общий язык с коллегами и клиентами.

Весы

Весам стоит помнить о том, что деньги не всегда приходят к тем, кто много работает. Иногда нужно пройти и такой период, когда кажется, будто затраченные усилия и время не приносят никакого позитивного эффекта. На самом деле, это не так, потому что награда будет чуть позднее. На этой неделе нужно думать о будущем, а не о настоящем. Ждать быстрых результатов тоже не стоит. Астрологи советуют чаще общаться с искренними Знаками Зодиака, больше работать с такими людьми и доверять им во всех смыслах.

Скорпион

У Скорпионов будет много проблем, но преодоление каждой из них положительно скажется на будущих финансовых успехах. Специальные практики и советы научат Скорпионов не переживать по мелочам. Астрологи советуют оставаться сфокусированными. Не нужно отвлекаться на домашние дела и на все второстепенное. Если хочется заработать больше денег, необходимо действовать. Вода, как известно, под лежачий камень не течет. Финансовые планы Скорпионам лучше держать в секрете.

Стрелец

Самой сложной эта неделя в финансовом и рабочем планах будет для офисных работников. Большой успех ожидает тех, кто постоянно находится в дороге, посещает другие города и страны. Для повышения успеха стоит помнить о законе бумеранга. Астрологи рекомендуют помогать коллегам и партнерам по бизнесу, чтобы в будущем самим получить от них поддержку. Также деньги пойдут в руки тем, кто занимает высокие должности. Стрельцам-лидерам придется проявлять больше понимания и доброты.

Козерог


У Козерогов финансовые успехи напрямую будут зависеть от уверенности в себе. Есть пять простых способов полюбить себя и побороть комплексы. Особенно полезным это станет для тех, кто в данный момент находится в поисках новой работы либо желает найти инвестора, продвинуть какую-то оригинальную идею. Жизнь Козерогов может круто измениться, если они осознают всю важность борьбы с негативным настроением и неуверенностью. На этой неделе астрологи советуют не покупать ничего для дома. Можно потратиться на новую одежду.

Водолей

Начало недели для Водолеев может быть очень сложным на работе, в финансах и даже в любви. Есть как минимум семь способов наладить жизнь, когда все идет наперекосяк. Самое главное в такие моменты — не падать духом. Вторая половина недели и выходные в частности станут весьма продуктивным временем. Можно и даже нужно заниматься увлечениями и разработкой новых концепций, продвижением идей. Также неделя подойдет для ведения переговоров, долгосрочного планирования.

Рыбы

Рыбам стоит помнить о своей зоне комфорта и не нарушать ее границ. Это может привести к незапланированным финансовым тратам, проблемам с законом. Астрологи настоятельно не рекомендуют рисковать и менять что-то в рабочем процессе. Деньги любят стабильность и спокойствие. Если вдруг появится необходимость купить что-то дорогое, лучше прислушаться к советам близких людей. Если они предложат финансовую помощь, не нужно отказываться. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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