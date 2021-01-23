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Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста

Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает необходимым тщательно расследовать вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста.

"Отвратительная история, это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьезен", - проводится его мнение на сайте СПЧ.

Глава СПЧ видит в этом вмешательство извне. "Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно", - сказал он.

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По материалам: uposters.ru

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