Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Вадим Карасев

Первый месяц 2021 года подходит к концу. Астрологи рассказали о том, что ждет представителей каждого Знака Зодиака в эти семь дней. Старайтесь следовать простым рекомендациям экспертов.

Последняя неделя января пройдет преимущественно под эгидой позитивной энергетики, однако 30 января начнется период ретроградности Меркурия. Старайтесь пользоваться мощными талисманами от тревоги и усталости, чтобы выходные прошли без проблем. Самое главное в конце января — не унывать.

Овен

У Овнов начинается крайне ответственное время, в которое нужно следить не только за своими действиями, но и за формулировками. Есть слова, которые могут испортить судьбу. От них необходимо полностью избавиться. Выходные лучше провести дома в уединении. Не стоит никуда ходить, заниматься активным спортом. Лучше как следует расслабиться за любимым занятием. В будние дни Овнов ожидают большие рабочие успехи и возможность встретить на своем пути интересного человека. В общении с окружающими потребуется больше вежливости и уступчивости.

Телец

Тельцам стоит начать неделю с уборки, наведения порядка, очищения домашней энергетики. Есть как минимум семь способов сделать энергетику дома чище и гармоничнее. Обрести гармонию Тельцам стоит и внутри себя. Важно избавиться от страхов и предрассудков, которые тормозят развитие. Это та самая неделя, когда работа над собой может стоить некоторых усилий, но даст гораздо больше пользы, чем обычно. Также с 25 по 31 число полезно будет заниматься обучением. Деловое общение будет очень плодотворным.

Близнецы

На выходных Близнецам лучше не отправляться в дальние поездки, не ездить никуда на машине. Полезно будет дышать свежим воздухом и расслабляться. В начале недели стоит бороться с негативными установками. Не нужно думать, что во всех бедах виноваты случайности. Необходимо помнить, что мы сами выбираем свою судьбу. Нужно делать все необходимое для того, чтобы амбиции превращались в реальные цели. Лень и прокрастинация в конце января равноценны проигрышу.

Рак

Для Раков наступает время, когда необходимо решать все проблемы как можно быстрее. Не стоит откладывать на потом важные дела, поскольку значительно повышается вероятность того, что они так и останутся пустыми планами. 30 и 31 числа у Раков сильно ухудшится память, и их начнет подводить шестое чувство. Если они будут заниматься работой, то это должны быть монотонные и простые дела. До 29 января включительно можно заниматься шопингом. Астрологи советуют держаться поближе к самым активным Знакам Зодиака. Они зарядят Раков позитивом.

Лев

Очень часто бывает так, что мечты и желания не сбываются, что бы мы ни делали. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, почему так происходит и как это исправить. Львам это знание пригодится, поскольку для них наступает судьбоносный период. Сидеть и ждать у моря погоды просто нельзя. Это чревато новыми неурядицами. Большую осторожность стоит проявить в отношении окружающих людей — на работе, на улице, в транспорте. Они могут говорить одно, делать другое, а думать третье. Не стоит доверять тем, относительно кого есть сомнения.

Дева

Девам стоит быть осторожнее за рулем. На этой неделе нужно соблюдать правила дорожного движения, даже в роли пешехода. Время идеально подходит для начала физических тренировок, цикла упражнений. Звезды и планеты помогут людям данного Знака найти новое увлечение, которое с высокой вероятностью может стать новым источником дохода в будущем. Камни для привлечения денег будут полезными уже сейчас. Ретроградный Меркурий на выходных спровоцирует рост сплетен. Не нужно доверять тому, что рассказывают другие.

Весы

У Весов наступает очень благоприятный период для любовных приключений и романтики. Одиноким людям этого Знака удастся найти вторую половинку. Важно лишь помнить, что необходимо проверять любовную совместимость, потому что страсть нередко затуманивает нам глаза и разум. В конце недели может распространяться лживая информация. Нужно остерегаться обмана. Все самые важные покупки лучше совершить в первой половине недели. Астрологи советуют не носить с собой большое количество наличных денег.

Скорпион

Скорпионам эксперты рекомендуют начать неделю с самых больших и важных дел. Нельзя терять ни минуты, потому что позитивная энергетика ночных светил будет медленно убывать. В такой динамичной обстановке не исключены стрессы. Специальные физические упражнения помогут побороть негатив. В целом неделя будет крайне продуктивной, причем не только в работе, но и в отдыхе. В последние пару дней желательно насладиться свободой от дел. Не нужно ходить по магазинам и куда-то ездить. Лучше побыть дома с семьей.

Стрелец

На этой неделе Стрельцов ожидает большое количество бытовых проблем. Часто у них бывают духовные причины, но в этот раз виной всему будет диссонанс планет и звезд. Для людей этого Знака наступает очень непростое время, когда могут легко срываться планы, меняться обстоятельства. Главное сейчас — не ссориться с окружающими, не усугублять и без того непростую обстановку. Не исключено, что в конце недели Стрельцы встретятся с внеплановыми тратами. Не нужно впадать в панику.

Козерог

Козерогам желательно поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза и завистников. В период с 25 по 31 января этих людей ожидает множество неприятных встреч. Это могут быть случайные люди либо негативные клиенты на работе. Придется запастись терпением. Самое важное сейчас — быть предельно внимательными к нуждам своей семьи и к своему здоровью. Астрологи советуют не перегружать себя работой, не забывать про отдых и не тратить время на второстепенные задачи, забывая про любимых и близких людей.

Водолей

Водолеям на этой неделе удастся стать счастливее во всех аспектах. Ускорить поиски счастья помогут три простых ежедневных ритуала. Водолеям нужно помнить, что нет ничего невозможного. Любая цель достижима, но на нее потребуется некоторое время. Его лучше потратить на работу, на увлечения. Не стоит впадать в депрессию и зацикливаться на прошлом. В конце января это может быть чревато большими проблемами на всех фронтах. В любовных вопросах лучше избегать публичных ссор. Возможно, стоит взять паузу.

Рыбы

У Рыб на этой неделе могут активизироваться их кармические сценарии. Это значит, что многие события, которым суждено произойти, будут необратимыми. Астрологи настоятельно рекомендуют Рыбам расслабиться и не нервничать по каждому поводу. Вселенная все равно внесет свои коррективы в их жизнь, как бы сильно Рыбы ни старались это предотвратить. Все это принесет им свежий взгляд на жизнь. Нужно лишь запастись терпением. В финансовой сфере будет велик риск совершить ошибку, как и в любовных вопросах. Не нужно торопиться с принятием решений.