Грязная вербовка: кто и зачем пытается втянуть детей в противоправную деятельность

Вадим Карасев

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил в крупные социальные сети уведомления о необходимости удалить материалы с призывами к несовершеннолетним выходить на протесты. Дмитрий Лекух — о том, почему эти призывы, в разных формах распространявшиеся среди молодежи, можно считать организованной кампанией против России.

Что тут можно сказать — к сожалению, все происходит достаточно предсказуемо. В конце концов, не самые плохо продвинутые, по крайней мере в смысле социальных технологий, люди не для того нам в страну возвращали тушку блогера Навального, чтобы обеспечивать нам тут, на этой территории, спокойную, благополучную, более или менее размеренную жизнь — это было понятно вообще изначально, на уровне даже целеполагания: как-то крайне наивно предполагать, что вся эта тема закручивалась именно для того, чтоб в России все было бы благополучно и хорошо.

Но уж после самого "прилета" надежды, после неудачной "многомиллионной встречи с цветами и броневиком", а также после будничного и тихого приема бренного тела берлинского пациента — причем, вполне обычными, усталыми от всей этой внезапно нахлынувшей суеты полицейскими из Шереметьево — и ареста оного на 30 суток по железобетонному основанию "до суда" стало и вовсе понятно: цель наскоро слепленного шапито только в том и заключается, чтобы "чуть-чуть обстановочку раскачать".

Вот и запланированные мероприятия по поддержке того самого "берлинского пациента", по мановению волшебной палочки УФСИН превратившегося в "матросского узника", свободолюбивой столичной общественностью окончились бы почти гарантированно тем, чем должны были закончиться.То есть ничем.

Этим же самым они, эти "запланированные мероприятия", скорее всего, и сейчас закончатся. Вот только по дороге "несистемная оппозиция" из числа сторонников блогера умудрилась перейти уж совсем непривычную и нетерпимую для российского общества черту: сделать своей основной "адресной аудиторией" даже не студентов. А уж совсем, простите, детей.

Которых непосредственно сейчас пытаются в прямом смысле этого слова вербовать по всем законам отыгранных во взрослом мире социально-"революционных" технологий, причем, что особенно замечательно, едва ли не основной социальной платформой для этой работы целенаправленно выбрана китайская сеть TikTok (нет, там все социальные сети отметились, но эта как-то особо).

Разумеется, интересная заказчикам отнюдь не по месту происхождения, а как раз по потенциальной адресной аудитории, которую, по замыслу организаторов, в придачу к штатным "оппозиционным бойцам", платной массовке и профессиональным провокаторам должна в "группах поддержки" составить самая отъявленная школота. Которую они хотят бросить, образно говоря, под танк — для медийной картинки им нужен отвезенный в автозаке в кутузку (или в больницу) симпатичный, живописно оборванный "гаврош".

Я не буду приводить примеры конкретных историй, прежде всего родительских, как это чисто технически осуществляется — просто не хочется в этой конкретике утонуть.

В Сети уже и без того стремительно распространяется заметная волна родительского недовольства. Пишут обычные граждане, лидеры общественного мнения, активисты родительских сообществ, которые реально возмущены попытками использовать детей, в том числе и их собственных, в качестве "оппозиционного живого щита", — с вполне конкретными примерами (во многих нормальных семьях дети, слава Богу, доверяют родителям и советуются с ними). И людей, в общем, вполне можно понять.

Поражают, конечно, и принципы — точнее, беспринципность — манипулирования детьми. Массовость призывов к "протестам" формируется в том числе за счет наиболее грязных, даже с точки зрения отнюдь не самой добропорядочной "интернет-этики", технологий: большого количества ботов, накруток, использования фейковых видео и подставных лиц.

В частности, зафиксировано неоднократное распространение обращений от имени якобы сотрудников полиции, которые "переходят на сторону Навального". На самом деле — и это уже доказано — это переодетые в форму блогеры в поисках хайпа: фитнес-тренер, модель и другие люди, пытающиеся стать популярными блогерами. Некоторые уже сознались, что им "плевать на Навального", но "ради смеха" (на самом деле скорее не ради смеха, а ради денег) они "взяли форму" полицейского и приняли участие в демотивационном ролике.

При этом по другим каналам школоте активно внушается деструктивная мысль о том, что за участие в подобных акциях ничего не будет, а то и наоборот. Зазывалы усердно сообщают наивным подросткам, что можно будет получить 10 тысяч евро от ЕСПЧ, а также призывают не бояться судимостей.

Так себе, конечно, мотивация. На самом деле ФБК (признан в РФ иностранным агентом) и Навальный никогда не выполняли свои обещания помогать задержанным и осужденным, выплачивать штрафы и т. д. А судимость имеет гораздо больше негативных последствий, вплоть до невозможности устроиться на хорошую работу.

Поясню свою позицию. Как раз тот факт, что в подобную глупость может поверить только уж совсем наивная, в силу нежного возраста и огрехов в школьном и родительском воспитании, школота, четко говорит об умысле: на какую именно аудиторию изначально нацелены и фактически работают эти люди. Тут все банально.

Организаторы незаконных митингов просто довольно справедливо опасаются, что подавляющее большинство взрослой аудитории уже все про них поняли. А вот школоту еще вполне можно обмануть. Цель — во-первых, получить картинку жестокого обращения именно с "они-же-дети", во-вторых — создать "живой щит". Технологии, кстати, далеко не новые, просто в нашей стране пока что не обкатанные.

Ровно такую же картинку мы видели на беспорядках в Киеве и Минске. Что тут нужно сказать. Повторимся: закончатся эти субботние мероприятия ровно тем, чем и должны будут закончиться. Ничем. Да они и задумываются — не надо быть наивными — исключительно как "проба пера" и начало обкатки технологии.

Они будут сейчас учиться, да, в том числе цинично пытаясь направить детей под уголовные дела и дубинки. Но учиться — прерогатива не только оппозиции и не только ее покровителей, как по внешнему, так, к сожалению, и по внутреннему контуру. Но и, я надеюсь, иных специально обученных людей, данными вопросами занимающихся.

Потому как принцип-то тут прост, он многократно описан: разрушать "технологические цепочки". И еще один немаловажный факт: как не раз призывал в своих выступлениях, пусть и по другому немного поводу, президент Путин, "надо бить по штабам".

Потому как, так уж получилось, для здоровой части российского гражданского общества, т. е. для подавляющего большинства населения страны, вне зависимости даже от политических и прочих убеждений, использование детей в таких как минимум достаточно грязных технологиях — это слишком болезненный вопрос. И очевидная "красная черта".

