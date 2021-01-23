Кавказ не вышел за Навального

Лидия Мартынова

Северный Кавказ не вышел на акции за оппозиционера Алексея Навального — в большинстве регионов СКФО митингов в поддержку оппозиционера не проводилось, подсчитал телеграм-канал «Стрелы Казбека».

По сводкам с полей, в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии поддержать Навального не пришёл никто. В Чечне также на площадь вышло ноль человек, отмечают «Стрелы». В Ставрополе, по разным подсчётам, собралось порядка 400 человек (население города 450 тыс.). Махачкала стала единственной столицей СКФО, где есть задержанные.

«В целом ответ Северного Кавказа навальнистам получился отрицательным. Дело даже не в резких пассах блогера по типу „хватит кормить Кавказ“. Или некой масштабной „зачистке“ накануне, которой, кстати, не было. Не та природа блогера. При всех социально-экономических трудностях Кавказ ментально несовместим с любым видом импортированного протеста. Вариантом для раскачки виделась разве что „привязка“ акций к неким внутренним проблемам макрорегиона (территориальные споры, ковид-диссидентство, безработица и т. д.). Но не склеилось. В который раз — одно и то же», — пишет автор канала.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В ответ правоохранительные органы предупредили об ответственности за участие в этих мероприятиях.