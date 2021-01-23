Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кавказ не вышел за Навального

Кавказ не вышел за Навального

Северный Кавказ не вышел на акции за оппозиционера Алексея Навального — в большинстве регионов СКФО митингов в поддержку оппозиционера не проводилось, подсчитал телеграм-канал «Стрелы Казбека».

По сводкам с полей, в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии поддержать Навального не пришёл никто. В Чечне также на площадь вышло ноль человек, отмечают «Стрелы». В Ставрополе, по разным подсчётам, собралось порядка 400 человек (население города 450 тыс.). Махачкала стала единственной столицей СКФО, где есть задержанные.

«В целом ответ Северного Кавказа навальнистам получился отрицательным. Дело даже не в резких пассах блогера по типу „хватит кормить Кавказ“. Или некой масштабной „зачистке“ накануне, которой, кстати, не было. Не та природа блогера. При всех социально-экономических трудностях Кавказ ментально несовместим с любым видом импортированного протеста. Вариантом для раскачки виделась разве что „привязка“ акций к неким внутренним проблемам макрорегиона (территориальные споры, ковид-диссидентство, безработица и т. д.). Но не склеилось. В который раз — одно и то же», — пишет автор канала.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В ответ правоохранительные органы предупредили об ответственности за участие в этих мероприятиях.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Кавказ не вышел за Навального
Кавказ не вышел за Навального
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в акциях протеста
Глава СПЧ потребовал расследовать вовлечение несовершеннолетних в
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
СМИ: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ждут первенца
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС Турции
Анкара прорывается в «высшую лигу»: фрегат «Стамбул» пополнил ВМС
Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на несанкционированный митинг в Москве
Депздрав: 19 человек, зараженных коронавирусом, пришли на
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и невероятные истории за помолвочными кольцами звезд
Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Кишиневе сторонников Навального встретили контрмитингом НОД
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального
В Москве участники незаконного митинга избили противника Навального
Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыновьями отдыхают на Мальдивах
Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыновьями отдыхают на Мальдивах
Российский флот избавится от последней АПЛ "Акула", напоминающей плавучий отель
Российский флот избавится от последней АПЛ "Акула", напоминающей
На незаконную протестную акцию в Москве пришло 19 человек с Сovid-19
На незаконную протестную акцию в Москве пришло 19 человек с Сovid-19
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года

Топ на сегодня

Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе
Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе
Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман, ставшей звездой соцсетей после инаугурации
Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман,
Глава МИД Армении приехал с неформальным визитом в Грузию
Глава МИД Армении приехал с неформальным визитом в Грузию
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв педагогов системы воспитания – Сергей Кравцов
Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв
«Фортуну» поставили на самый короткий маршрут «Северного потока — 2»
«Фортуну» поставили на самый короткий маршрут «Северного потока — 2»

Еще по теме

Министр по делам Северного Кавказа призвал изменить имидж региона
Открыта регистрация для участия в V консилиуме СМИ Северного Кавказа
Только один человек пришел на акцию Навального на Камчатке
Навального отпустили из полиции до суда