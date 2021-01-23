Кавказ не вышел за Навального
Северный Кавказ не вышел на акции за оппозиционера Алексея Навального — в большинстве регионов СКФО митингов в поддержку оппозиционера не проводилось, подсчитал телеграм-канал «Стрелы Казбека».
По сводкам с полей, в Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии поддержать Навального не пришёл никто. В Чечне также на площадь вышло ноль человек, отмечают «Стрелы». В Ставрополе, по разным подсчётам, собралось порядка 400 человек (население города 450 тыс.). Махачкала стала единственной столицей СКФО, где есть задержанные.
Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В ответ правоохранительные органы предупредили об ответственности за участие в этих мероприятиях.