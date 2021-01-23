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Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына

Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына

Несколько часов назад стало известно, что у 34-летней певицы Кети Топурии и ее 36-летнего супруга, бизнесмена и политика Льва Деньгова, родился сын. Новостью поделились близкие из окружения звезды.

Подтверждение от певицы не заставило себя долго ждать — несколько минут назад она опубликовала в инстаграме первый снимок малыша и рассекретила его имя: сына пара назвала Адамом.


Адам — первый общий ребенок Кети и Льва. Певица воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от первого мужа Льва Гейхмана, а у ее супруга есть сын Леонид и дочь Шошана от бывшей жены.


Пара вместе чуть больше года. В октябре прошлого года Деньгов сделал возлюбленной предложение, а в ноябре они поженились. Пышное торжество они устраивать не стали и ограничились скромной церемонией в кругу родных и близких. Не исключено, что вечеринку в честь праздника они отложили на более спокойные и благоприятные времена.


Свою беременность певица долго не афишировала и рассказала о ней, когда скрыть живот было уже невозможно. Вместе с группой A'Studio она представила видеоклип на песню "Се ля ви", в котором снялась беременной.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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