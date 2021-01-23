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Когда отмечать Масленицу в 2021 году

Когда отмечать Масленицу в 2021 году

Новогодние праздники закончились, однако впереди нас ждут не менее долгожданные Масленичные гуляния. Встречать Масленицу начинают каждый год в разное время, и эту дату можно высчитать самостоятельно.


Масленица — народный праздник, который многие ждут с нетерпением. Праздничные гуляния означают завершение зимних холодов, и встреча весны уже не за горами. В дни праздника прощаются с зимней стужей и готовятся к наступлению оттепели. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, когда начнется масленичная неделя в 2021 году, чтобы подготовиться к долгожданному празднику.

Масленица — долгожданный и всеми любимый народный праздник, когда многие люди лакомятся горячими блинами со всевозможными начинками, сжигают чучело, проводят множество интересных игр и соблюдают другие народные традиции. Праздник начинается перед православным постом, поэтому верующие уже не употребляют в пищу мясные продукты, однако с удовольствием пекут и едят блины с еще разрешенными продуктами: маслом, рыбой, яйцами, медом и вареньем.

В православии Масленицу называют Сырной седмицей, во время которой верующие готовятся вступить в пост. Заканчивается праздничная неделя Прощеным воскресеньем, с наступлением которого каждый сможет снять груз с души, покаяться перед близкими и искренне попросить прощения.

Масленичные гуляния продолжаются семь дней, во время которых люди ходят в гости, наслаждаются семейным уютом и привлекают в дом благополучие. Исторически Масленицу отмечают за восемь недель перед Христовым Воскресением, а значит, в 2021 году масленичные гуляния начнутся 8 марта и завершатся 14 числа.

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По материалам: dailyhoro.ru

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