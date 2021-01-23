Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв педагогов системы воспитания – Сергей Кравцов

Лидия Мартынова

Конкурс «Навигаторы детства» сформирует для школ кадровый резерв педагогов системы воспитания, в нем могут принять участие все, кто уже имеет педагогический опыт, без ограничений по возрасту и стажу работы, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом глава Минпросвещения России заявил на пресс-конференции, посвященной старту конкурса.

Минпросвещения России и Российское движение школьников начинают отбор кандидатов на замещение новых вакантных должностей советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новая должность будет официально введена в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в десяти регионах России уже с 1 марта 2021 года.

«Сегодня официально стартует конкурс по отбору советников, помощников директоров по организации работы со школьниками, это одна из составных важных частей нашей работы по воспитанию... Воспитание – это формирование определенных ценностей, которые делают школьника уверенным в себе, счастливым, успешным в жизни», – сказал Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что с 1 сентября школы реализуют программы воспитательной работы, которые максимально позволяют школьнику получать те или иные знания, выбирать кружки и секции, участвовать в дополнительных занятиях, развивать творчество, свои способности и таланты. Эта работа ведется совместно с Российским движением школьников.

«Перед нами стоит цель – дать удобные, эффективные, современные механизмы для того, чтобы любая школа и любой учитель, классный руководитель, директор – все, кто связан с образовательной средой, могли внедрять в свои программы интересные и увлекательные элементы, которые помогут в воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности», – добавил Сергей Кравцов.