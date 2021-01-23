"Криминальное чтиво", "Звездные войны" и другие фильмы с низким бюджетом, которые стали культовыми

Вадим Карасев

Не все то хорошо, что дорого. Это правило действует и в кинематографе: совсем не обязательно высокобюджетный фильм окажется хитом и будет тепло встречен публикой и критиками. Конечно, спецэффекты, дорогие костюмы и декорации могут произвести определенный эффект на зрителей, но едва ли эти детали способны повлиять на общий рейтинг фильма. Рассказываем о картинах с небольшим бюджетом, которые стали настоящими блокбастерами и заработали миллионы в прокате.

"Криминальное чтиво"

Имя Квентина Тарантино стало одним из самых громких в Голливуде благодаря его культовым картинам 90-х годов, в частности фильму "Криминальное чтиво", который принес режиссеру несколько наград, в том числе премию "Оскар".

Фильм с бюджетом в восемь миллионов долларов превзошел все ожидания создателей и принес им почти 214 миллионов долларов в мировом прокате. Конечно, его успех — это во многом и заслуга актерского состава. Главные роли в фильме исполнили Джон Траволта, Ума Турман, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Тим Рот и другие. В общем, настоящие сливки Голливуда!





Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон в фильме "Криминальное чтиво"

"Трудности перевода"

Фильм "Трудности перевода", в котором снимались Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей, принес Софии Копполе премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, а также еще три номинации. Бюджет картины составил всего четыре миллиона долларов.

Когда фильм вышел в прокат, он был показан только на 23 экранах. Несмотря на это, он все же сумел хорошо себя зарекомендовать в прокате, поскольку шел в кинотеатрах в течение 156 дней. Большой ажиотаж картина получила благодаря успеху предыдущего фильма Копполы "Девственницы-самоубийцы", а также признанному критиками актеру Биллу Мюррею — роль, к слову, София Коппола писала именно под него. В итоге в мировом прокате картина собрала почти 119 миллионов долларов.





Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей в фильме "Трудности перевода"

"Рокки"

Фильм "Рокки" 1976 года, в котором снялся тогда еще никому не известный Сильвестр Сталлоне, получил три премии "Оскар", а франшиза, в которую вошли четыре фильма, стала такой популярный, что занимает первое место в рейтинге самых кассовых фильмов о боксе.

Бюджет "Рокки" составил всего 1,1 миллиона долларов, а мировые сборы картины — 225 миллионов долларов. Вся франшиза собрала в мировом прокате 1,7 миллиарда долларов.





Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки"

"Джуно"

Бюджет картины Джейсона Райтмана составил всего 7,5 миллиона долларов. Денег на ее производство было так мало, что исполнительнице одной из главных ролей, актрисе Дженнифер Гарнер, даже пришлось урезать зарплату, чтобы снизить расходы. Отказываться от съемок она не стала, и не зря: фильм оказался таким успешным, что ему удалось заработать в мировом прокате больше 230 миллионов долларов.

Картина, главную роль в которой исполнил актер Эллиот Пейдж, объявивший себя трансгендерным мужчиной (ранее он был известен как Эллен Пейдж), получила несколько кинопремий, в том числе и премию "Оскар" за лучший сценарий, и стала очень популярной, особенно среди женщин, благодаря реалистичному и забавному взгляду на неоднозначную и спорную тему. Напомним, что в фильме рассказывается о беременной школьнице, которая решает отдать ребенка на усыновление.





Майкл Сера и Эллиот Пейдж в фильме "Джуно"

"Моя большая греческая свадьба"

Фильм Джоэла Цвика почти год шел в кино, что позволило ему собрать в мировом прокате почти 369 миллионов долларов (с бюджетом в пять миллионов долларов). Картина была тепло встречена и кинокритиками и получила несколько номинаций на престижные премии, в том числе на "Оскар" и "Золотой глобус". Правда, осталась в итоге без наград.

А вот сиквел картины, снятый спустя 15 лет после выхода первой части, оказался не таким успешным, но тем не менее затраты на бюджет оправдал. На создание фильма было потрачено 18 миллионов долларов, а заработал он больше 88.





Ниа Вардалос и Джон Корбетт в фильме "Моя большая греческая свадьба"

"Миллионер из трущоб"

На счету у 30-летнего британского актера индийского происхождения Дева Пателя уже немало известных и значимых ролей, но прославила его именно роль в фильме "Миллионер из трущоб". В фильме он сыграл юношу, который стал победителем в индийской версии телевикторины "Кто хочет стать миллионером?".

Картина получила 10 номинаций на премию "Оскар" и победила в восьми из них. При этом бюджет ленты составил 15 миллионов долларов, в то время как мировые сборы — почти 378.

Несмотря на мировую популярность картины, в Индии ее восприняли без восторгов — предметом споров стали изображение индийского общества, эксплуатация молодых актеров и использование словосочетания "пес из трущоб" в названии.





Дев Патель и Фрида Пинто в фильме "Миллионер из трущоб"

"Король говорит!"

Историческая драма с Колином Фертом в главной роли получила одобрение критиков за реалистичное изображение жизни отца королевы Елизаветы II, короля Георга VI, который страдал от сильного заикания. Фильм получил множество наград, включая четыре премии "Оскар".

Картина режиссера Тома Хупера стала прекрасным доказательством того, что для создания хорошего фильма не нужны ни спецэффекты, ни большой бюджет. Иногда для этого достаточно лишь красивой сюжетной линии и великолепной актерской игры. Фильм, созданный с бюджетом в 15 миллионов долларов, заработал по всему миру 414 миллионов долларов. Лента лидировала по кассовым сборам в Великобритании в течение четырех недель подряд.





Колин Ферт и Хелена Бонэм Картер в фильме "Король говорит!"

"Страсти Христовы"

Фильм "Страсти Христовы" был целиком и полностью профинансирован его режиссером Мелом Гибсоном, что означало, что он верил в успех картины с самого начала. Когда картина была снята, не нашлось ни одного кинодистрибьютора, готового взять на себя ответственность за ее прокат из-за спорного содержания. Лента получила рейтинг R из-за большого количества сцен жестокости и насилия (то есть к его просмотру не допускаются лица до 18 лет. — Прим. ред.), но при этом оказалась самой кассовой картиной с таким рейтингом в американской истории.

В фильме рассказывается о 12 последних часах жизни Иисуса Христа, а заканчивается картина его распятием. Критики бурно обсуждали, а некоторые и осуждали работу Гибсона. Одни называли ее религиозной классикой, а другие находили в ней антисемитский подтекст. А теперь немного о цифрах. Бюджет фильма составил 30 миллионов долларов. При этом мировые сборы составили почти 610 миллионов! Интуиция Мела Гибсона не подвела.





Джеймс Кэвизел в фильме "Страсти Христовы"

"Сплит"

Американский режиссер М. Найт Шьямалан решил снять фильм ужасов с бюджетом в девять миллионов долларов, что оказалось фантастическим решением. Картина повествует о мужчине с диссоциативным расстройством личности, который похищает трех девочек-подростков.

Мировые сборы картины составили больше 278 миллионов долларов. Фильм получил положительные отзывы и 75%-ный рейтинг на Rotten Tomattoes — известном сайте с оценками кинолент, а также был номинирован на премию "Сатурн" в категории "Лучший триллер".





Джеймс Макэвой в фильме "Сплит"

"Лунный свет"

Фильм Барри Дженкинса вышел в очень подходящее для него время — возможно, этим тоже можно объяснить его успех. Выйди он на 20 лет раньше, его бы, вероятно, не поняли и не оценили. В картине рассказывается о темнокожем мальчике, а затем юноше и мужчине по имени Шайрон, жизнь которого была полна драмы и борьбы. При бюджете в 1,5 миллиона долларов фильм заработал 65 миллионов в мировом прокате. Возможно, кому-то эта сумма покажется не столь впечатляющей. Однако тот факт, что фильм получил три премии "Оскар" (в том числе в номинации "Лучший фильм"), говорит сам за себя.





Махершала Али и Алекс Р. Хибберт в фильме "Лунный свет"

"Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"

Легендарный фантастический фильм Джорджа Лукаса, снятый им в 1977 году, едва ли нуждается в представлении. На производство картины было потрачено 11 миллионов долларов, а мировые сборы превысили 775. Картина превратилась в многомиллиардную франшизу и стала лишь верхушкой огромного айсберга, на котором нашлось место телесериалам, сиквелам и приквелам, книгам и различным товарам с символикой.

Лента Лукаса была самым кассовым фильмом всех времен, пока ее не обошел фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин".





Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"

"Безумный Макс"

Несмотря на то что фильм с Мелом Гибсоном в главной роли был снят всего за 350 000 долларов, он получил признание критиков и обрел поклонников по всему миру. Действие этого антиутопического фильма происходит в будущем в Австралии и рассказывает о распаде общества, убийствах и мести.

Лента режиссера Джорджа Миллера заработала в мировом прокате почти 379 миллионов долларов, в том числе 154 миллиона долларов в США, чего когда-то было достаточно, чтобы установить мировой рекорд как самый прибыльный фильм. Эту картину также считают первым фильмом австралийской новой волны на мировой арене.

Ну и благодаря успеху "Безумного Макса" через несколько лет вышли три его продолжения.





Мел Гибсон и Тим Бернс в фильме "Безумный Макс"

"Терминатор"

Снимая в 1984 году "Терминатора", режиссер Джеймс Кэмерон и представить не мог, что картина положит начало легендарной франшизе. Сам режиссер в то время жил в машине и был никому не известен. При производственном бюджете в 6,4 миллиона долларов картина собрала в мировом прокате 78 миллионов. Ну а культовая фраза героя Арнольда Шварценеггера I'll be back стала еще и пророческой — фильм получил продолжение.





Арнольд Шварценеггер в фильме "Терминатор"

"Хэллоуин"

Культовый фильм ужасов 1978 года сделал жанр слэшеров популярным среди зрителей, что привело к успеху Джона Карпентера как режиссера. Фильм положил начало большой франшизе, и до сих пор под ее именем выходят не только новые кинематографические работы, но и комиксы, романы и видеоигры.

"Хэллоуин" с бюджетом всего в 325 000 долларов собрал в мировом прокате 60 миллионов. А на ту самую знаменитую маску Майкла Майерса потратили всего два доллара, создав ее из маски капитана Кирка из "Стартрека". На гардероб Джейми Ли Кертис ушло всего около сотни долларов — одежду актрисе приобрели в одном из американских супермаркетов. Финансы были настолько ограниченны, что актеры делали много сцен за один дубль, чтобы сэкономить.





Ник Касл в фильме "Хэллоуин"

"Пятница 13-е"

Эта картина стала еще одни популярным слэшером. Снятый всего за 700 000 долларов фильм собрал в мировом прокате почти 40 миллионов долларов. Знаменитый злодей в хоккейной маске Джейсон стал так популярен, что, как в случае с "Хэллоуином", на одном фильме все не закончилось. В общем-то, изначально "Пятницу 13-е" и снимали, чтобы бросить вызов картине Джона Карпентера. Сделать ей это удалось, и долгое время "Пятница 13-е" оставалась самой кассовой хоррор-франшизой в мире. Но в 2018 году пальму первенства перехватил "Хэллоуин", когда был выпущен новый фильм.

Бетси Палмер в фильме "Пятница 13-е"