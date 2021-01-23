Лидер социал-демократов Литвы покинул свой пост

Алексей Вольцев

Депутат сейма Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку с поста председателя Социал-демократической партии из-за плохих результатов политорганизации в парламентских выборах, прошедших в октябре прошлого года, передаёт агентство BNS.

Как сообщала «Парламентская газета», на днях Палуцкас взял на себя ответственность за результаты партии на выборах в сейм, совет политической организации подверг его резкой критике. Деятели социал-демократов Литвы призвали Палуцкаса не выставлять свою кандидатуру на новые выборы председателя в мае.

Хотя социал-демократы, являясь самой крупной политической организации Литвы (в партии состоит около 17 тысяч человек) планировали победить или как минимум войти в правящую коалицию, они заняли лишь 4-е место, получив 13 мандатов. Это на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва. Партия в оппозиции. Её совет оценил итоги участия в парламентских выборах как плохие.

Лидер социал-демократов Литвы признал ответственность за проигрыш партии на выборах

«Благодарю за оценку результатов выборов. Я беру на себя всю ответственность за результаты и сложившуюся ситуацию. Чтобы предотвратить дальнейшее снижение репутации партии в глазах общества, я принял решение подать в отставку с должности председателя партии», — заявил Палуцкас.