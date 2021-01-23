Лунный день сегодня 23 января 2021 года

Вадим Карасев

Субботний день обещает быть позитивным, однако астрологи рекомендуют внимательно следить за происходящим, чтобы не упустить выгодные предложения. В лунном календаре каждый найдет полезные рекомендации, благодаря которым получится поймать удачу за хвост.

Путь к успеху начинается не в понедельник, поэтому каждый день важно приближаться к поставленным целям даже небольшими шагами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести субботний день активно, чтобы полностью использовать энергетику Луны себе во благо.

Фаза Луны: 11 лунный день в 12:14 сменится 12 лунными сутками. Рост Луны в созвездии Близнецов — время активной работы и раскрепощения.

Магнитные бури 23 января: солнечная активность будет минимальной, и магнитосфера Земли будет вне досягаемости солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

активность;позитивный настрой;романтические отношения;поиск и обработка информации;выполнение дел, не требующих кропотливой работы;обучение;финансовые операции.апатия;резкая смена планов;сомнения;риски.

Влияние созвездия Близнецов рождает неусидчивость, и астрологи рекомендуют заниматься теми делами, которые не требуют много времени. Быстрые и энергичные дела позволят выплеснуть энергию и не дадут заскучать: избавление от старых вещей, расчистка снега, перестановка мебели. В свободное время можно отправиться на прогулку, заняться физическими нагрузками или собраться близким кругом друзей.

Что надеть в эту субботу

Субботний день наполнен энергией движения. Поэтому одежду стоит выбирать такую, которая не будет сковывать движений. Цветовая гамма может быть любой, однако для тех, кто чувствует эмоциональное возбуждение, не подойдут яркие кричащие оттенки. Успокоить нервную систему помогут водные и земные цвета: синий, коричневый, зеленый. В этот день не стоит выбирать громоздкие украшения, которые будут утяжелять образ. Из камней-талисманов в субботний день будут полезны жемчуг, лазурит, коралл.

Любовь и отношения в этот лунный день

Субботний день подходит для романтических свиданий и новых знакомств, укрепления семейных уз и совместных путешествий. В этот день удачными будут сделки, запланированные ранее, и новые знакомства, которые при должном усердии вполне могут перерасти в долгую дружбу или продуктивное деловое сотрудничество.

Финансы и работа 23 января

Суббота — прекрасное время для того, чтобы привлечь в жизнь финансы за счет продуманных ранее стратегий. В эти сутки удача будет на стороне смелых и активных людей, тех, кто не боится ответственности, развития и получения дополнительных навыков.

Успешно будет продвигаться творческая работа, которая может стать дополнительным источником прибыли. Тем, кто привык работать в команде, не помешает настойчивость, чтобы занять лидерские позиции.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Субботний день пройдет успешно, если не тратить время на грусть и хандру. Позитивный настрой и активность помогут найти выход из трудной ситуации, а также поддержат организм в тонусе. Встречи с друзьями, семейные ужины или обеды, прогулки с близкими — все это поможет оставаться в хорошем настроении и с оптимизмом смотреть в будущее.