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Лунный календарь комнатных растений на февраль 2021 года

Лунный календарь комнатных растений на февраль 2021 года

Комнатные растения требуют ухода и заботы даже в зимний период, и цветоводам важно согласовать заботу о комнатных растениях с лунной энергетикой. Рекомендации астрологов помогут выбрать лучшие дни для пересадки, полива и опрыскивания домашних цветов.


В феврале многие начинают высаживать рассаду для дач и огородов, и в это ответственное время эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют положиться на рекомендации астрологов. Они помогут выбрать оптимальное время как для ухода за домашними цветами, так и для посадок овощных культур.

1 февраля: первый день февраля убывающая Луна проведет в созвездии Девы. Это время подходит для умеренного полива и опрыскивания растений теплой водой, что поможет избежать пересыхания листьев и побегов.

2, 3 февраля: Луна в Весах — не лучшее время для работы с корнями. В эти дни астрологи рекомендуют переставить светолюбивые цветы ближе к солнечному свету, а также подкормить растения, которые готовятся к цветению.

4, 5 февраля: стареющая Луна перемещается в созвездие Скорпиона, и 4 числа можно смело пересаживать разросшиеся растения. В этот день можно также высеивать микрозелень, а также начинать посадку овощных культур. 5 февраля цветоводам стоит ограничить уход умеренным поливом и поддержанием оптимальной температуры в помещении.

6, 7 февраля: Луна перемещается в Знак Стрельца, и это время не подходит для активных работ в зимнем саду. Тем не менее цветоводы найдут для себя занятие в подготовке почвы для новых посадок и закупке необходимых удобрений.


8, 9 февраля: Луна в Козероге — оптимальное время для бережной пересадки путем перевалки. В эти дни корни менее уязвимы, и бережное обращение поможет с легкостью пересадить необходимые растения.

10, 11 февраля: Новолуние 11 числа в Водолее — время для отдыха растений. 10 числа им потребуется лишь умеренный полив и бережное рыхление почвы для доступа кислорода к корневой системе.

12, 13 и 14 февраля: рост Луны в созвездии Рыб подходит как для пересадки, так и для посадки растений. В эти дни можно заниматься не только комнатными растениями, но и сажать овощные культуры на рассаду.

15, 16 февраля: под влиянием неплодородного созвездия Овна силы можно направить на профилактику и лечение заболеваний, опрыскать растения от паразитов и обработать почву. Пересадка и обрезка нежелательны из-за вероятности занести инфекцию и загубить молодые побеги.

17, 18 и 19 февраля: три дня растущая Луна пробудет в Знаке Тельца, и астрологи рекомендуют поухаживать за цветами 17 и 19 февраля. В эти дни можно приобрести и посадить растения, привлекающие финансовое благополучие.

20, 21 февраля: Луна в Близнецах — время для ухода за вьющимися и травянистыми растениями. Им создают крепкие подпорки, а также обеспечивают достаточное освещение для правильного развития побегов. Посадки и пересадки в эти дни будут неуместными, как и обильный полив, которые может спровоцировать загнивание корней.


22, 23 и 24 февраля: рост Луны в Раке - время, когда бережный уход не навредит комнатным растениям. В это время бережная пересадка будет уместной для некапризных цветов. 

25, 26 февраля: Луна во Льве продолжает свой рост, и пересаживать растения в эти дни не стоит. В это время цветоводы могут отдохнуть и насладиться видом своего зимнего сада.

27, 28 февраля: Полнолуние в Деве 27 числа и последующее убывание Луны — время для бережного ухода за растениями. В преддверии весны многим цветам понадобятся силы, а значит, наступает время для прикорневых подкормок.

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По материалам: dailyhoro.ru

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