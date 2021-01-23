Мексиканский бизнесмен не покупал 2 млн доз вакцины «Спутник V» — РФПИ
Информация о том, что бизнесмен из Мексики Алехандро Коссио купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» и право на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке не соответствует действительности.
Как передает ТАСС, соответствующее заявление распространила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Оно стало ответом на публикацию в газете газете El Financiero, которой сам Алехандро Коссио 22 января дал интервью. В нем предприниматель из мексиканского штата Веракрус сообщил, что приобрел 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также право эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке.
Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и властям регионов. При этом российский «Спутник V» до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны.
Тем не менее, уже на следующей неделе мексиканские власти ожидают поставки первой партии российской вакцины «Спутник V» объемом 400 тысяч доз для начала централизованной вакцинации этим препаратом.