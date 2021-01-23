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Мексиканский бизнесмен не покупал 2 млн доз вакцины «Спутник V» — РФПИ

Мексиканский бизнесмен не покупал 2 млн доз вакцины «Спутник V» — РФПИ

Информация о том, что бизнесмен из Мексики Алехандро Коссио купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» и право на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке не соответствует действительности.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление распространила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 млн доз вакцины Sputnik V и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Оно стало ответом на публикацию в газете газете El Financiero, которой сам Алехандро Коссио 22 января дал интервью. В нем предприниматель из мексиканского штата Веракрус сообщил, что приобрел 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также право эксклюзивной дистрибуции в Мексике, Центральной и Южной Америке.

«Также обращаем внимание представителей СМИ, что в рамках ведущейся против вакцины „Спутник V“ дезинформационной кампании недостоверные сведения целенаправленно распространяются в ночное время и выходные дни для усложнения процесса их проверки. Пресс-служба РФПИ работает в круглосуточном режиме и просит журналистов проверять информацию до ее публикации во избежание распространения недостоверных сведений», — призвали в РФПИ.

Ранее власти Мексики разрешили ввоз одобренных национальным регулятором вакцин от COVID-19 частным компаниям и властям регионов. При этом российский «Спутник V» до сих пор не получил разрешения на экстренное использование на территории страны.

Тем не менее, уже на следующей неделе мексиканские власти ожидают поставки первой партии российской вакцины «Спутник V» объемом 400 тысяч доз для начала централизованной вакцинации этим препаратом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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