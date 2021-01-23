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Мексиканский бизнесмен закупил 2 млн доз «Спутника V»

Мексиканский бизнесмен закупил 2 млн доз «Спутника V»

Алехандро Коссио, предприниматель из штата Веракрус на востоке Мексики, приобрел 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью газете El Financiero 22 января.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее в тот же день разрешил региональным властям и частным компаниям самостоятельно приобретать вакцины от коронавируса. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Cofepris) в настоящее время рассматривает запрос на выдачу разрешения на использование российского препарата.

«У меня уже есть 2 млн доз вакцины „Спутник V“, я приветствую решение президента, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации мексиканским регулятором, то есть Cofepris», — сказал Коссио.

По его словам, он ведет переговоры о продаже препарата с властями по меньшей мере семи штатам Мексики.

Власти республики ранее одобрили применение вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

С февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 1 711 283 случая заражения коронавирусом, умерли 146 174 инфицированных пациента. В четверг в стране было выявлено 22 339 заболевших и зарегистрировано 1 803 летальных исхода. Это больше, чем за все время пандемии.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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