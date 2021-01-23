На незаконную протестную акцию в Москве пришло 19 человек с Сovid-19

Лидия Мартынова

На несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального, которая проходит в центре Москвы, пришли 19 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса Согласно «Социальный мониторинг», который осуществляет контроль за соблюдением режима изоляции лицами, у которых подтвержден Covid-19.

«По данным приложения „Социальный мониторинг“, на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19. В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении.

По данным столичного главка МВД, в несогласованной акции в центре города принимают участие около 4 тысяч человек. Они вышли на центральные улицы, чем помешали движению транспорта. Кроме того, они блокировали выходы из центральных станций метро.

Эти граждане не вняли не только предупреждениям правоохранителей об ответственности за участие в незаконных мероприятиях, но и призывам Роспотребнадзора.

Ранее это ведомство сообщило, что скопления людей на массовых акциях могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА Newstes, накануне в МВД России предупредили, что не оставят без внимания каждый факт провокационных действий на незаконных акциях.