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Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего питания школьников - Дмитрий Глушко

Необходимо получать обратную связь от родителей по вопросам горячего питания школьников - Дмитрий Глушко

Обращения родителей, связанные с предоставлением бесплатного горячего питания ученикам начальных классов, дают возможность оперативно устранять все недочёты. Об этом на еженедельном совещании с регионами заявил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, информирует пресс-служба Минпросвещения России.

«Увеличение количества обращений свидетельствует о том, что люди нам доверяют, что мы вместе можем изменить ситуацию к лучшему», – отметил он.

Первый заместитель Министра подчеркнул, что большинство родителей выражают удовлетворённость организацией бесплатного горячего питания в начальных классах.

Дмитрий Глушко напомнил, что родители могут высказать своё мнение, позвонив на горячую линию, обратившись на портал «Госуслуги» или к представителям Общероссийского народного фронта.

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев информировал, что в течение прошлой недели количество обращений увеличилось, все зафиксированные жалобы отрабатываются на местах.

«Регионы реагируют очень оперативно, и это позволяет быстро решать все проблемы», – подчеркнул он.

Дмитрий Глушко обратил внимание на то, что лучший опыт регионов обязательно будет тиражироваться и это станет ещё одним важным шагом к повышению качества питания во всех школах страны.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы уже с нового учебного года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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