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Охоту на сельхозземлях вблизи сёл предложили разрешить

Охоту на сельхозземлях вблизи сёл предложили разрешить

В России могут снять запрет на охотхозяйственную деятельность (в том числе охоту и регулирование численности животных ) на землях сельхозназначения близ сёл и в лесах «зеленых зон». Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Как указано в пояснительной записке к документу, в последние годы формируется негативная практика изъятия земельных и лесных участков из охотхозяйственного оборота в связи с тем, что вопросы ведения охотничьего хозяйства не учитываются в законодательстве должным образом. В частности, на сельхозземлях, расположенных на расстоянии до 30 км от границ сел, запрещена любая деятельность, кроме аграрной.

«Исторически же в России всегда охотились на сельхозземлях. Понятно, что смысла в действующем запрете в Земельном кодексе на эту деятельность на сельхозземлях нет никакого. Это никоим образом не вредит почве», — ранее сказал «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Владислав Резник. Он напомнил, что, согласно действующим нормам, собственность на землю, её назначение и использование отделены друг от друга.

Ограничения на охоту в «зелёных зонах» и на сельхозземлях могут отменить


Кроме того, в Лесном кодексе есть запрет на охотхозяйственную деятельность на лесных участках «зеленых зон», то есть защищающих природные объекты. Запрет был введен для предотвращения вырубок леса, но он не учел другие, не связанные с рубками, виды охотхозяйственной деятельности.

В том случае, если представленный законопроект поддержат, в законодательстве появится норма, что в лесах «зеленых зон», расположенных в охотничьих угодьях, запрещается вести только те виды охотхозяйственной деятельности, которые подразумевают вырубку леса или постройку объектов охотничьей инфраструктуры.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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