ООН призвала ускорить переговоры по СНВ-3: события ночи 23 января

Лидия Мартынова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил Россию и США действовать быстро, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает 5 февраля. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. «Генеральный секретарь призывает оба государства быстро завершить необходимые процедуры для продления срока действия нового СНВ до истечения 5 февраля», — сказал он. По словам Дюжаррика, продление договора позволит выиграть время для переговоров о новых соглашениях по контролю над ядерными вооружениями. Гутерриш призвал Россию и США скорее перейти к обсуждению этих новых мер.

Европейским странам следует перестать быть просто наблюдателями за процессом переговоров по ограничению ядерных вооружений, заявила американский дипломат, бывшая замгоссекретаря США, экс-замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью французской газете Monde. «Я согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, (который в феврале 2020 года высказался за то, чтобы европейские страны больше не были простыми наблюдателями за процессом переговоров по ограничению ядерных вооружений). Мы приближаемся к тому моменту, когда предстоящие переговоры будут касаться ограничения числа ядерных боеголовок. Процессы контроля могут проходить на территории европейских стран-членов НАТО», — сказала она в интервью.

Новый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, утверждает, что причин для отмены антироссийских санкций нет и нужно добиться больше прогресса в реализации минских соглашений. Лашет утверждает, что «по-прежнему имеют место скрытые и открытые акты агрессии со стороны, где доминирует Россия, на востоке Украины». По его мнению, в основном санкции были приняты за «противозаконную аннексию Крыма». «Другая часть затрагивает реализацию Минских соглашений и конфликт на востоке Украины. Что касается минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины отменить санкции сейчас нет», — заявил он в опубликованном 22 января интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций. Об этом он заявил в эфире украинского «5 канала». По мнению экс-президента, Зеленскому нужно привлечь к переговорам США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Порошенко считает, что у Киева имеются хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии находится канцлер Ангела Меркель.

Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля, заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер. «Обвинители палаты представителей представят в сенате статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера. Выступления сторон начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — заявил Шумер, выступая в сенате. Он уточнил, что за две недели обе стороны — обвинения и защиты — получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.

Новый министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность альянса для Соединенных Штатов и обсудил миссии в Афганистане и Ираке. Об этом говорится в распространенном 22 января заявлении главы пресс-службы Пентагона Джона Кирби. «Этот звонок был его первым звонком иностранному лидеру в качестве министра обороны, и он подчеркивал важность альянса НАТО для Соединенных Штатов», — отмечается в документе. Остин и Столтенберг «обсудили поддержание прочной позиции НАТО с точки зрения сдерживания и обороны, а также текущие миссии в Афганистане и Ираке.