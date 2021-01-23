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Переболевшим COVID-19 не рекомендуется прививаться, заявила Голикова

Переболевшим COVID-19 не рекомендуется прививаться, заявила Голикова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова заявила, что переболевшим коронавирусом не рекомендуется прививаться, даже если уровень антител близок к нулю. Об этом 23 января сообщает ТАСС.

«Я с уверенностью говорю, что для граждан, которые переболели, пока стоит воздержаться [от прививки]. И даже если уровень антител снижается или близок к нулю, то можно посмотреть данные клеточного иммунитета», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Вице-премьер считает, что клеточный иммунитет, вероятно, сохраняется и сможет защитить организм в случае встречи с  COVID-19. Переболевшим не рекомендуется вакцинироваться также потому что случаи вторичного заражения коронавирусом единичны. 

«Уровень антител, который мы получаем и при перенесении заболевания, и при вакцинации, практически идентичен», — сказала она.


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Однако ученые считают, что с высокой долей вероятности коронавирус превратится в сезонное заболевание. «А если это сезонное заболевание и если мы будем наблюдать мутацию штамма коронавируса, то, конечно, нам нужно будет вводить это в календарь прививок на постоянной основе», — заключила она.

С 18 января в российских регионах началась массовая вакцинация от коронавируса. Граждане могут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, вакцинация россиян от коронавируса может завершиться к июню.

За минувшие сутки в России еще 20 921 человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 3 698 273. Лидерами по суточному приросту среди регионов стали Петербург — 3 056, Москва — 2 668 и Подмосковье — 1 121.

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По материалам: pnp.ru

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