Поиск в инстаграме, наследство и эзотерика: трогательные и невероятные истории за помолвочными кольцами звезд

Вадим Карасев

За каждым помолвочным кольцом стоит своя история. В нашем новом материале собрали 15 трогательных и впечатляющих историй о звездных украшениях.

Элизабет Тейлор: платиновое кольцо с бриллиантом огранки "кушон" весом 33 карата





Элизабет Тейлор

Пятый муж актрисы Ричард Бертон сделал ей предложение, преподнеся ожерелье с изумрудом весом 18,6 карата. После развода в 1974 году они почти сразу же сошлись вновь, так что Бертону пришлось превзойти самого себя — и ему это явно удалось.





Элизабет Тейлор

Тейлор он на этот раз подарил 33-каратный алмаз Krupp. Кольцо с этим бриллиантом можно было увидеть и в нескольких фильмах с Тейлор, а после ее смерти камень переименовали в ее честь.

Грейс Келли: платиновое кольцо с бриллиантом огранки "изумруд" весом 10,48 карата





Грейс Келли

Князь Монако Ренье сделал предложение актрисе Грейс Келли в 1956 году, подарив кольцо с бриллиантами и рубином (оттенки камней символизировали цвета флага Монако). Но вскоре у голливудской знаменитости появилось и второе обручальное кольцо.









По слухам, на съемках фильма "Высшее общество" Келли по роли должна была носить крупное кольцо, но вместо того чтобы использовать реквизит, Ренье предложил ей купить еще одно кольцо. Именно с украшением Cartier Келли и можно увидеть в некоторых эпизодах фильма, который стал последним в ее фильмографии (будучи женой монарха, с кинокарьерой, конечно, пришлось покончить).

Королева Елизавета II: платиновое кольцо с бриллиантом круглой огранки весом 3 карата, окруженным 10 маленькими бриллиантами





Королева Елизавета II

Хотя нынешний герцог Эдинбургский и был рожден принцем, его семья не отличалась королевским богатством. Когда Филипп полюбил юную принцессу Елизавету и пришло время делать предложение, то его мать, принцесса Алиса Баттенбургская, подарила ему свою свадебную тиару, чтобы он мог разобрать ее и использовать ее камни для кольца. Королева Елизавета до сих пор носит это кольцо.





Принцесса Диана: кольцо из белого золота с цейлонским сапфиром весом 12 карат, окруженным 14 бриллиантами

Для королевской невесты того времени леди Диана Спенсер поступила весьма неожиданно. Вместо того чтобы выбрать кольцо из королевского хранилища или заказать индивидуальный дизайн у ювелира, Диана предпочла украшение из каталога Garrard.





Принцесса Диана и принц Чарльз

В то время это был спорный выбор, потому что это означало, что каждый мог купить такое же кольцо (многие состоятельные люди так и поступили). Однако принцессу это не беспокоило — личный выбор для нее и в других областях часто был важнее королевских традиций. Диана носила кольцо даже после развода с принцем Чарльзом.

Кейт Миддлтон: обручальное кольцо принцессы Дианы





Кейт Миддлтон

Сегодня образ герцогини Кембриджской, кажется, невозможно представить без этого сапфирового кольца. Однако оно могло ей и не достаться. Дело в том, что после смерти принцессы Дианы ее сыновья взяли себе на память по украшению: Уильям выбрал наручные часы Cartier, а Гарри — обручальное кольцо. Однако, когда Уильям собрался сделать предложение своей девушке Кэтрин Миддлтон, он попросил своего брата о сделке, чтобы он мог преподнести мамино кольцо ей.





В народе украшение уже прозвали "сапфиром простолюдинки", так как кольцо принадлежало двум королевским невестам, которых объединяло не столь знатное происхождение.

Меган Маркл: платиновое кольцо с бриллиантом в 3,5 карата





Меган Маркл

Хотя доставшееся ему от мамы кольцо принц Гарри и уступил брату, когда он выбирал кольцо для своей невесты Меган Маркл, он также ориентировался на предпочтения принцессы Дианы. Как рассказал принц Гарри в интервью, все элементы кольца были тщательно продуманы.





Так, центральный камень был получен из Ботсваны, его "второго дома", а окружающие бриллиант камни происходили из личной коллекции Дианы. После рождения сына Арчи в 2019 году Меган слегка изменила дизайн кольца.

Зои Кравиц: кольцо с трио бриллиантов огранки "роза"





Зои Кравиц

В этом году стало известно, что Зои Кравиц и Карл Глусман расстались. Семейная жизнь не сложилась, но вначале жених был готов достать невесте если не звезды с неба, то украшение мечты.





Винтажное кольцо, с которым Карл сделал Зои предложение, актриса впервые увидела в одном инстаграм-аккаунте и просто влюбилась в него. Ее друг рассказал об этом Карлу, и тот выкупил уникальное украшение для Зои.

Эмили Ратажковски: кольцо из желтого золота с бриллиантами огранки "груша" и "принцесса"





Эмили Ратажковски

Массивное обручальное кольцо Эмили Ратажковски показала публике уже после свадьбы в 2018 году. Над дизайном Эмили и ее муж Себастьян Бир-Макклард работали вместе (забавный факт — в то время Себастьян как раз продюсировал фильм "Неограненные алмазы").





Нам понравилась идея двух камней вместо одного, и мы долго рассматривали примеры таких украшений для вдохновения. В какой-то момент мы думали добавить рубин в качестве второго камня, но в итоге нам понравилась идея сочетания бриллиантов разной огранки,

— говорила Эмили.

Холли Берри: широкое кольцо с изумрудом огранки "кушон" весом 4 карата





Холли Берри

Когда Оливье Мартинес собирался сделать предложение Холли Берри, он обратился к своему парижскому соседу и легендарному ювелиру Роберту Мазио, чтобы создать кольцо для своей возлюбленной. Украшение действительно получилось весьма оригинальным и непохожим на типичные помолвочные кольца.





Сообщается, что внутри кольца были выгравированы некие "эзотерические коды", которые были понятны лишь самим супругам.

Оливия Уайлд: кольцо с бриллиантом круглой огранки и вставкой из изумруда





Оливия Уайлд

История винтажного кольца Оливии Уайлд, которое ей преподнес Джейсон Судейкис, окутано тайной — известно лишь, что в 1921 году оно находилось в Париже.





Мне нравится представлять себе историю этого кольца. Кому оно принадлежало? У изумруда есть легкий оттенок морской волны, он не темно-зеленый. Джейсон сказал, что он напомнил ему мои глаза, что очень мило,

— рассказывала Оливия о подарке возлюбленного. Увы, в прошлом году они расстались.

Приянка Чопра: платиновое кольцо с бриллиантом огранки "кушон" весом 4 карата





Приянка Чопра

Шопинг в суматохе — явно не самая подходящая ситуация, чтобы выбрать помолвочное кольцо. Ник Джонас явно принял решение подойти к покупке обстоятельно и без ненужной суеты. Специально для него магазин Tiffany & Co в Лондоне закрыли, чтобы он мог сделать покупку в уединении.





Скарлетт Йоханссон: черное кольцо со светло-желтым бриллиантом весом 11 карат

Первые два мужа актрисы (Райан Рейнольдс и Ромен Дориак) преподнесли ей традиционные помолвочные кольца. А вот от Колина Жоста Скарлетт получила украшение с поистине уникальным камнем.





Скарлетт Йоханссон

Кольцо с необычным светло-желтым бриллиантом на черной шинке было разработано Джеймсом де Живанши, племянником Юбера де Живанши. Де Живанши, известный своим новаторским подходом, часто создает уникальные изделия из неожиданных материалов.





Хейли Бибер: кольцо из желтого золота с 10-каратным бриллиантом

Силу соцсетей в современном мире уже вряд ли кто-то недооценивает. Но кто бы мог подумать, чтобы благодаря старому посту можно получить помолвочное кольцо своей мечты: главное — вовремя послать запрос во Вселенную.





Хейли Бибер

После помолвки Хейли Болдуин и Джастина Бибера пользователи сети обратили внимание на старый твит модели, где она написала, что если ее кольцо не будет таким же большим, как у Блейк Лайвли, то она не выйдет замуж. И — о чудо! — кольцо Хейли действительно очень напоминало кольцо Блейк.





Эшли Грэм: кольцо из матового золота с круглым бриллиантом

Эшли Грэм тоже точно знала, как должно выглядеть кольцо мечты, вот только требований у нее было гораздо больше.





Эшли Грэм

Я сказала Джастину (Джастин Эрвин — супруг Эшли) все, чего бы я не хотела, а затем рассказала ему о некоторых деталях, которые были очень важны для меня. Я знала, что мне нужен плоский бриллиант, чтобы я могла легко положить руку в карман. Я также не хотела традиционного, суперблестящего золота. Я не хочу, чтобы всего было чересчур, поэтому я выбрала матовое золото,

— рассказала Грэм.





Еще один бриллиант и ободок Эшли добавила на пятую годовщину, еще один бриллиант должен был появиться к десятой годовщине (ее как раз отметили в прошлом году).

Мы очень серьезно относимся к нашим годовщинам, и наши отношения важны для нас. Провести десять лет вместе в наше время довольно редкий случай, почти подвиг. Я думаю, что заслуживаю этот бриллиант!

— с юмором отметила модель.

Ребекка Ромейн: кольцо из желтого золота с желтым бриллиантом весом 6 карат

Изначально кольцо Lorraine Schwartz было вполне традиционным, но в 2008 году Ребекке пришлось временно изменить дизайн.





Ребекка Ромейн

Поскольку мне пришлось изменить размер кольца, когда я была беременна, я решила поменять немного и внешний вид. Есть что-то сексуальное в бриллианте, свисающем с твоего пальца,

— признавалась Ребекка.



