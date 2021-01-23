Поэтесса, активистка и модница: что мы знаем об Аманде Горман, ставшей звездой соцсетей после инаугурации

Вадим Карасев

Прошедшая 20 января торжественная церемония вступления 78-летнего Джо Байдена в должность президента США запомнилась не только яркими музыкальными номерами Кэти Перри, Леди Гаги и других всемирно известных звезд, но и выступлением 22-летней поэтессы Аманды Горман.

Молодая активистка прочитала перед собравшимися на инаугурации патриотическое стихотворение собственного сочинения под названием "Холм, на который мы взбираемся" и тем самым вошла в историю своей страны как самая молодая поэтесса, когда-либо принимавшая участие в подобной церемонии.





Аманда Горман

После выступления девушка стала настоящей звездой соцсетей, а продажи ее единственной (на данный момент) книги выросли в разы. NEWSTES.RU решил поближе познакомиться с восходящей звездой американской литературы и собрал несколько интересных фактов о ней.





1. Аманда Горман родилась в Лос-Анджелесе. Девушку воспитывала мать, которая работала учительницей начальных классов.

2. У Аманды есть брат и сестра-близнец, которая также является активисткой.

3. В детстве у Горман был дефект речи, из-за которого ей приходилось обращать особое внимание на произношение каждого слова. Это дало ей особое восприятие звука и ритма речи.





4. Аманда начала писать стихи во время прогулок на школьной игровой площадке. В 14 лет девушка начала посещать неправительственную организацию Write Girl, которая поддерживала письменное творчество подростков в Лос-Анджелесе.

5. После окончания школы Аманда Горман поступила в Гарвардский университет, где изучала социологию. В прошлом году она с отличием окончила заведение.

6. В 16 лет Аманда стала лауреатом премии "Молодой поэт" в своем родном городе. В 2017 году она завоевала ту же премию, но уже на национальном уровне.





7. В 2015 году Аманда выпустила свою первую книгу под названием The One for Whom Food Is Not Enough ("Книга для тех, кому одной еды недостаточно"). Сейчас девушка готовит к выпуску две новых книги: сборник стихов и книгу для детей.

8. Приглашение выступить на инаугурации Аманда получила от новой первой леди страны Джилл Байден, которая является учительницей английского языка.

9. В своем творчестве Горман поднимает проблемы угнетения, расовой дискриминации, феминизма и другие важные темы.





10. Аманда Горман планирует баллотироваться в президенты США в 2036 году.

11. Аманда любит экспериментировать со стилем и яркими цветами в одежде и часто демонстрирует свои модные образы в соцсетях.