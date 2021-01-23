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Поклонская ответила захотевшему посетить Крым Кравчуку

Поклонская ответила захотевшему посетить Крым Кравчуку

Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская выразила готовность помочь экс-президенту Украины Леониду Кравчуку, если тот решит посетить Крым.

Так парламентарий отреагировала на слова Кравчука, который накануне заявил о желании поехать на полуостров и лично оценить там обстановку. Поклонская отметила, что готова показать Крым украинскому политику, сопровождать его в поездке и ответить на все интересующие вопросы. По ее словам, подобный визит осуществим при согласовании с российской стороной и наличии политического мужества у самого Кравчука.

"Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним", - цитирует Поклонскую РИА Новости.

В первую очередь депутат хотела бы показать Кравчуку пересохший из-за перекрытия воды Украиной Северо-Крымский канал, а также организовать встречу с крымчанами там, где захочет сам украинский делегат.

"Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымскотатарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности", - отметила Поклонская.

Говоря о возможном визите на полуостров, Кравчук предположил, что поездка вряд ли принесет ему большое удовлетворение. Не уверен он и в том, что инициатива понравится российской стороне.

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По материалам: uposters.ru

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