Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку

Лидия Мартынова

Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская позитивно отреагировала на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о его желании посетить Крым.

Депутат подчеркнула, что готова показать бывшему украинскому лидеру полуостров, сопровождать его на протяжении поездки и ответить на все интересующие вопросы.

«Если Кравчук все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал. А потом твела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках.

«Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним», — объяснила свое предложение парламентарий.

Ранее ИА Newstes сообщало, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым. Свое желание он мотивировал тем, что ему хочется посмотреть на то, что стало с полуостровом за семь лет «российской оккупации».