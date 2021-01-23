Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская позитивно отреагировала на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о его желании посетить Крым.
Депутат подчеркнула, что готова показать бывшему украинскому лидеру полуостров, сопровождать его на протяжении поездки и ответить на все интересующие вопросы.
Депутат подчеркнула, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал. А потом твела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках.
Ранее ИА Newstes сообщало, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым. Свое желание он мотивировал тем, что ему хочется посмотреть на то, что стало с полуостровом за семь лет «российской оккупации».