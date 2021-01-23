Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку

Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку

Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку

Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская позитивно отреагировала на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о его желании посетить Крым.

Депутат подчеркнула, что готова показать бывшему украинскому лидеру полуостров, сопровождать его на протяжении поездки и ответить на все интересующие вопросы.

«Если Кравчук все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что первым делом показала бы Кравчуку пересохший в результате действий Украины Северо-Крымский канал. А потом твела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках.

«Я уважительно отношусь к его возрасту и политическому опыту, поэтому с удовольствием встречусь с ним», — объяснила свое предложение парламентарий.

Ранее ИА Newstes сообщало, что глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым. Свое желание он мотивировал тем, что ему хочется посмотреть на то, что стало с полуостровом за семь лет «российской оккупации».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей в митинги
СК и ВС одобрили законопроект о наказании за вовлечение детей
18-летняя жительница Минска получила 2 года колонии за роспись на щитах силовиков
18-летняя жительница Минска получила 2 года колонии за роспись на
Лунный календарь комнатных растений на февраль 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на февраль 2021 года
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к флешмобу с мемами про Берни Сандерса
Шэрон Стоун, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер присоединились к
ООН призвала ускорить переговоры по СНВ-3: события ночи 23 января
ООН призвала ускорить переговоры по СНВ-3: события ночи 23 января
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные митинги
В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в незаконные
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Сын Трампа рассказал, зачем ему аккаунт в Telegram
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Британцы были в шоке от русских детей, обливающихся холодной водой в минус 25 градусов
Британцы были в шоке от русских детей, обливающихся холодной водой в
Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына
Кети Топурия поделилась первым снимком новорожденного сына
Василиса Володина рассказала о характере детей, рожденных в начале 2021 года
Василиса Володина рассказала о характере детей, рожденных в начале

Топ на сегодня

Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года
Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе
Сторонники Навального готовят протест у посольства России в Кишиневе
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
В Татарстане произошел взрыв на нефтяной скважине, двое погибших
В Татарстане произошел взрыв на нефтяной скважине, двое погибших
В Башкирии предотвращен теракт, который готовили исламисты
В Башкирии предотвращен теракт, который готовили исламисты

Еще по теме

Поклонская пригласила Трампа в Крым
Поклонская рассказала об интересе СБУ к Крыму
Поклонская упрекнула Собчак в недальновидности
Поклонская предположила, что Трампа не пускает в Крым жена