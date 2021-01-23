Полезные и вредные свойства витамин В1

Алексей Вольцев

Витамин В1 или тиамин относится к водорастворимым соединениям. При нагревании вещество подвергается разрушению. Витамин В1 был открыт в 1911 году из рисовых отрубей. За его открытие ответственен Казимир Функ. В настоящее время выпускается в формах: таблетированной и ампульной. Витамин находится в различных продуктах питания. Суточная потребность в тиамине различна: для мужчин – 1,2 мг – 2,1 мг, для женщин – 1,1 – 1,5 мг.

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Усвоение тиамина

Для лучшего усвоения соединения есть рекомендации:

Усвоение происходит лучше, когда в организме не содержаться алкоголь и никотин.Продукты питания рекомендуется употреблять в свежем виде. Максимальное количество полезных веществ можно получить, когда продукт не подвергался термической обработке, а употребляется в свежем виде. Это связано с тем, что кристаллическое соединение разрушается при нагревании.





Содержание витамина В1 в пище

Содержится тиамин в продуктах питания: кедровых орехах, фисташках, арахисе, буром рисе, чечевице, овсянке, гречневой крупе, семенах подсолнечника, яйцах – 0,12 мг, спарже, картофеле, апельсине, цветной капусте, тыкве, шпинате, баклажанах.

Полезные свойства витамина В1

Негативные свойства витамина В1

Играет важную роль в регуляции и контроле обмена белков, углеводов и жиров.Влияет на проведение нервного возбуждения в синапсах. Укрепляет иммунную систему. Улучшает работу головного мозга, улучшает память, внимание, мышление, улучшает и стабилизует настроение. Влияет на улучшение способности мозга к обучению. Применяется при заболеваниях: невриты, невралгии, полиневриты, параличи.Способствует замедлению процессов старения клеточных структур.Обладает антиоксидантным действием. Устраняет появление свободных радикалов.Укрепляет кости, мышцы и связки.Влияет на пищеварительную систему: улучшает аппетит, приводит в тонус мышцы желудка, пищевода и кишечника.Уменьшает вредный эффект от приема алкоголя и никотина на организм.Снижает проявления морской болезни, уменьшает симптомы укачивания.Укрепляет работу сердца и сосудов. Это обусловлено укреплением сердечной мышцы.Уменьшает болевой синдром. Особенно, при зубной боли.Показан при заболеваниях кожного покрова нервного генеза: пиодермии, псориазе, экзематозном поражении, зудах.Тиамин в инъекционной форме вызывает аллергические реакции. Это проявляется симптомами: кожный зуд, сыпь, анафилактический шок.При передозировке витамином могут возникнуть симптомы: гипертермия, снижение артериального давление, возникновение спастических сокращений желудка и кишечника.