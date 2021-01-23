Полезные и вредные свойства витамин В1
Витамин В1 или тиамин относится к водорастворимым соединениям. При нагревании вещество подвергается разрушению. Витамин В1 был открыт в 1911 году из рисовых отрубей. За его открытие ответственен Казимир Функ. В настоящее время выпускается в формах: таблетированной и ампульной. Витамин находится в различных продуктах питания. Суточная потребность в тиамине различна: для мужчин – 1,2 мг – 2,1 мг, для женщин – 1,1 – 1,5 мг.
Содержание
1 Усвоение тиамина
2 Содержание витамина В1 в пище
3 Полезные свойства витамина В1
4 Негативные свойства витамина В1
Усвоение тиамина
Для лучшего усвоения соединения есть рекомендации:
Усвоение происходит лучше, когда в организме не содержаться алкоголь и никотин.
Продукты питания рекомендуется употреблять в свежем виде. Максимальное количество полезных веществ можно получить, когда продукт не подвергался термической обработке, а употребляется в свежем виде. Это связано с тем, что кристаллическое соединение разрушается при нагревании.
Содержание витамина В1 в пище
Содержится тиамин в продуктах питания: кедровых орехах, фисташках, арахисе, буром рисе, чечевице, овсянке, гречневой крупе, семенах подсолнечника, яйцах – 0,12 мг, спарже, картофеле, апельсине, цветной капусте, тыкве, шпинате, баклажанах.
Полезные свойства витамина В1
Играет важную роль в регуляции и контроле обмена белков, углеводов и жиров.
Влияет на проведение нервного возбуждения в синапсах. Укрепляет иммунную систему. Улучшает работу головного мозга, улучшает память, внимание, мышление, улучшает и стабилизует настроение. Влияет на улучшение способности мозга к обучению. Применяется при заболеваниях: невриты, невралгии, полиневриты, параличи.
Способствует замедлению процессов старения клеточных структур.
Обладает антиоксидантным действием. Устраняет появление свободных радикалов.
Укрепляет кости, мышцы и связки.
Влияет на пищеварительную систему: улучшает аппетит, приводит в тонус мышцы желудка, пищевода и кишечника.
Уменьшает вредный эффект от приема алкоголя и никотина на организм.
Снижает проявления морской болезни, уменьшает симптомы укачивания.
Укрепляет работу сердца и сосудов. Это обусловлено укреплением сердечной мышцы.
Уменьшает болевой синдром. Особенно, при зубной боли.
Показан при заболеваниях кожного покрова нервного генеза: пиодермии, псориазе, экзематозном поражении, зудах.
Негативные свойства витамина В1
Тиамин в инъекционной форме вызывает аллергические реакции. Это проявляется симптомами: кожный зуд, сыпь, анафилактический шок.
При передозировке витамином могут возникнуть симптомы: гипертермия, снижение артериального давление, возникновение спастических сокращений желудка и кишечника.