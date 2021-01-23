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Полицейским предложили расширить полномочия

Полицейским предложили расширить полномочия

Российские полицейские могут получить право вскрывать автомобили, проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания преступника, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Инициатива Правительства будет рассмотрена во втором чтении на одном из пленарных заседаний Государственной Думы в весеннюю сессию.

Среди прочего, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Вскрыть автомобиль полиция сможет, в частности, для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых.

Если собственник автомобиля в это время отсутствовал, его должны проинформировать о вскрытии в срок не позднее 24 часов, полиция должна обеспечить, чтобы в это время посторонние не проникали в транспортное средство. Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления. Кроме того, закрепляется право полиции блокировать территории, жилые помещения, строения и других объектов. В действующей редакции закона «О полиции» прописано право сотрудников блокировать только участки местности.

ЛДПР не поддержит законопроект о расширении полномочий полиции


В границах оцепления полиция сможет осматривать граждан, находящиеся при них вещи, транспортные средства и перевозимые грузы. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители будут вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с неё. 

Расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие. Предлагается установить, что применить оружие будет позволено в случае, когда задерживаемое лицо пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Госдума приняла в первом чтении проект о расширении полномочий полиции


Также у полицейских появится возможность проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Поправки в законопроект должны быть направлены в Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции до 25 января.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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