Политолог назвал ключевые признаки провала акции Навального
Несмотря на все усилия, приложенные штабом Алексея Навального для создания политической провокации и столкновений, акция провалилась, пишет журналист и политолог Павел Данилин.
Данилин констатировал, что сторонников у блогера остается все меньше. Это во многом связано с его предательством – его призывы к санкциям против России заставили отвернуться от него тех поклонников, которые выступали за "антикоррупционную" деятельность Навального из патриотических чувств.
"Либеральные враги России, их обслуга и здешние шакалы, скрипя зубами, поддержали митинг и стали топить за Навального. Некоторые блевали, но таки призывали всех прийти. А некоторые, как загорелый курортник Чичваркин или его нынешний патрон Ходорковский, так и вовсе, могу предполагать, купили себе немного Навального. Так вот, некоторых тошнило, а некоторые топили за свою игрушку. И здешняя их клиентелла взяла под козырек. Но не очень охотно", – продолжает он.
Также, отмечает автор публикации, на митинги в основном не пришли дети – возможно, они оказались умнее молодежи постарше. Не помогли и тысячи купленных постов в TikTok.
Данилин заключает, что государство не должно "спустить всем мерзавцам, которые мечтали вывести на улицы детей и устроить провокации".