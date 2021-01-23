Порошенко призвал Зеленского «продолжить осаду Кремля»
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций. Об этом он заявил в эфире украинского «5 канала».
По мнению экс-президента, Зеленскому нужно привлечь к переговорам США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Порошенко считает, что у Киева имеются хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии находится канцлер Ангела Меркель.
Порошенко добавил, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть, по его мнению, не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы «вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля».
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на межгосударственную тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». Первый президент Леонид Кравчук рассказывал о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно делает недружественные заявления в адрес России. Так, он заявил о том, что Крым сам «выскользнет» из рук Москвы и станет украинским.