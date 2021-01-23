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Порошенко призвал Зеленского «продолжить осаду Кремля»

Порошенко призвал Зеленского «продолжить осаду Кремля»

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций. Об этом он заявил в эфире украинского «5 канала».

По мнению экс-президента, Зеленскому нужно привлечь к переговорам США и вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Порошенко считает, что у Киева имеются хорошие шансы добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе, пока у власти в Германии находится канцлер Ангела Меркель.

Порошенко добавил, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть, по его мнению, не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы «вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля».

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на межгосударственную тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». Первый президент Леонид Кравчук рассказывал о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно делает недружественные заявления в адрес России. Так, он заявил о том, что Крым сам «выскользнет» из рук Москвы и станет украинским.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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