Представителю NASA отказали в российской визе

Вадим Карасев

Россия отказала в выдаче дипломатической визы сотруднику Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Имя американца не раскрывается, однако уточняется, что он был кандидатом на пост руководителя российского представительства NASA. Собеседники агентства подчеркнули, что аналогичная ситуация сложилась при назначении текущей главы представительства Триши Мак.

"После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу", - пояснил один из источников.

Другой собеседник подтвердил планы NASA по сокращению штата в России, о котором стало известно ранее. Он отметил, что, если нынешний руководитель офиса вернется в США, а новый не прилетит, необходимости в содержании аппарата не будет.

